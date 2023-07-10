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ارتفاع أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم

10 تموز / يوليو 2023 08:23

رام الله - وكالة الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم الاثنين على النحو التالي:

سعر صرف الدولار مقابل الشيقل: 3.72

سعر صرف الدينار الاردني مقابل الشيقل: 5.21

سعر صرف اليورو مقابل الشيقل: 4.05

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