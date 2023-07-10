ارتفاع أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
عاجل |
10 تموز / يوليو 2023 08:23
رام الله - وكالة الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم الاثنين على النحو التالي:
سعر صرف الدولار مقابل الشيقل: 3.72
سعر صرف الدينار الاردني مقابل الشيقل: 5.21
سعر صرف اليورو مقابل الشيقل: 4.05
نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير
16:31الاحتلال يخطر بوقف العمل في منشآت سكنية بالأغوار
13:34وزارة الصحة تفتتح قسم الطوارئ الجديد بمجمع الشفاء
16:28الاحتلال يعتقل شابا على حاجز الجلمة في جنين
16:14وفاة والدة أسير من غزة بعد أدائها مناسك الحج
14:27بلدية خان يونس تناقش المؤشرات السنوية لتقييم أداء وحدة المياه المهدورة
ممتاز
جيد ومقبول
غير مقبول
جميع الحقوق محفوظة لوكالة الرأي الفلسطينية - 2015