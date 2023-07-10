ارتفاع أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم

رام الله - وكالة الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم الاثنين على النحو التالي:

سعر صرف الدولار مقابل الشيقل: 3.72

سعر صرف الدينار الاردني مقابل الشيقل: 5.21

سعر صرف اليورو مقابل الشيقل: 4.05