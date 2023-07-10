وكالة الرأي الفلسطينية وفاة والدة أسير من غزة بعد أدائها مناسك الحج وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى الشهيد قدح وتهيب بشعبنا لمواصلة استهداف الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تناقش المؤشرات السنوية لتقييم أداء وحدة المياه المهدورة وكالة الرأي الفلسطينية تزايد ارتياد مراكز "الدعم النفسي" في مستوطنات غلاف غزة وكالة الرأي الفلسطينية تربية شمال غزة تطلق مخيماتها الصيفية حول التربية الإعلامية وكالة الرأي الفلسطينية "الحاج": المؤتمر السابع للجراحة في فلسطين يعزز قدرات الجراحين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تُناقش أنشطة المكتبات المدرسية للعام الدراسي المقبل وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تبحث التعاون مع جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للشباب والرياضة" يفتتح المخيمات الصيفية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح يطلق المخيم الطلابي الوطني " فلسطين تتحدث "
أخبار » الأسرة و المجتمع

كشف طريقة لزيادة التركيز

10 تموز / يوليو 2023 09:18

كشف طريقة لزيادة التركيز
كشف طريقة لزيادة التركيز

اكتشف باحثون من جامعة سيدني الأسترالية، أن خمس دقائق راحة أثناء العمل تساعد على زيادة التركيز والانتباه.
وتشير مجلة Educational and Development Psychologist، إلى أن دراسات سابقة أظهرت أن التجوال في الهواء الطلق يوفر استراحة من المهام الصعبة. ولكن ليس لدى كل فرد مثل هذه الإمكانية. وكشفت دراسات أخرى أن مشاهدة مقاطع الفيديو له نفس التأثير.

والآن درس الباحثون وحللوا بيانات تشمل 72 شخصا قسموا إلى ثلاث مجموعات، طلب من أفراد المجموعة الأولى اجتياز اختبار معقد بالرياضيات بصورة متسارعة بهدف إرهاق انتباههم. وخضع أفراد المجموعة الثانية (مجموعة ضابطة) لنفس الاختبار ولكن من دون منحهم خمس دقائق للراحة، بل باشروا فورا بدراسة محاضرة قصيرة عن كيفية ضرب رقمين في رقمين فكريا. كانت المجموعة الأولى أثناء ذلك قد منحت 5 دقائق للراحة مع عد تنازلي على شاشة الكمبيوتر توضح المتبقي من وقت الراحة. أما المجموعة الثالثة فكانت خلال خمس دقائق تشاهد مقطع فيديو عن التجول في غابة استوائية.

وبعد كل هذا خضع جميع المشاركين إلى استطلاع قصير يتضمن أسئلة عن مدى تشتت انتباههم خلال تنفيذ المهمة التي كلفوا بها. ومن ثم طلب منهم حل 20 مسألة من اجل تحديد مستوى استيعابهم للمادة الجديدة.

وقد استنتج الباحثون من نتائج هذه الدراسة، أن افراد المجموعة الأولى كان لديهم اعلى متوسط لمستوى الانتباه. كما أنهم وكذلك افراد المجموعة الثالثة تجاوزوا افراد المجموعة الثانية (المجموعة الضابطة). وأن المجموعة الثالثة كانت الأفضل في حل المسائل المطروحة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟