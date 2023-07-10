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الهندي: الجهاد الإسلامي ستشارك في اجتماع الأمناء العامين في القاهرة

10 تموز / يوليو 2023 09:27

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي

غزة - وكالة الرأي :

أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ومسؤول دائرتها السياسية، الدكتور محمد الهندي، أن الحركة ستشارك في لقاء الأمناء العامين لبحث العلاقات الداخلية الفلسطينية بكل مسؤولية.

وأوضح الهندي في تصريحات صحفية، أن الحركة تلقت دعوة للمشاركة في لقاء "الأمناء العامين" الذي سيعقد في القاهرة في ٣٠ يوليو الجاري.

وذكر أن المشاركة في اللقاء بهدف بناء الوحدة الوطنية على أساس التمسك بالثوابت الوطنية وحماية خيار المقاومة.

وقال إن لقاء "الأمناء العامين" يأتي في ظل تكثيف العدو من إجراءاته لمصادرة الأرض وبناء المستوطنات وتهويد القدس.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي، أكدت في وقت سابق تلقيها دعوة مصرية للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين الذي تستضيفه القاهرة.

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