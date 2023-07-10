زراعة خانيونس ترشد مربي الثروة الحيوانية للتغلب على التغيرات المناخية

خانيونس - وكالة الرأي:

نفذت دائرة الارشاد وخدمات المزارعين بمحافظة خانيونس، جولات ميدانية إرشادية على مربي الثروة الحيوانية والداجنة في المحافظة.

بدوره، تطرق رئيس قسم الانتاج الحيواني م. أسعد أبوطعيمه، إلى مجموعة من التوجيهات للتغلب على التغيرات المناخية خلال هذه الفترة وخصوصا في الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة وذلك لتجنب الاجهاد الحراري للحيوانات والطيور الداجنة.

ودعا المربيين التي مزارعهم قيد الانشاء بضرورة الأخذ بالاعتبار استخدام مواد عازلة لمقاومة التغيرات المناخية.

وتهدف هذه الجولات إلى تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي.