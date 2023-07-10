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بلدية دير البلح تجري زيارة تهنئة لحجاج "المكرمة"

10 تموز / يوليو 2023 09:37

بلدية دير البلح تجري زيارة تهنئة لحجاج "المكرمة"
بلدية دير البلح تجري زيارة تهنئة لحجاج

دير البلح - وكالة الرأي:

أجرت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة زيارة تهنئة لحجاج بيت الله الحرام مكرمة خادم الحرمين الشريفين والتي تشمل ذوي الشهداء والجرحى والأسرى بعد عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وبين رئيس البلدية دياب الجرو أن الزيارات تهدف لتعزيز العلاقات مع المجتمع المحلي وزيادة أواصر المحبة، وأضاف: نهنأ أبناء شعبنا من ذوي الشهداء والجرحى والأسرى الذين قاموا بأداء فريضة الحج وعودتهم لأهلهم وذويهم.

وساد الزيارات أجواء محبة، والحديث عن رحلة الحج والجهود التي تبذل من قبل شركات الحج والعمرة لتقديم الاحتياجات اللازمة للحجاج.

وفي نهاية الزيارة تم تقديم برواز تهنئة بهذه المناسبة متمنيين وصول كافة الحجاج لأرض الوطن بسلام.

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