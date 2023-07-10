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المالية: صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يونيو غداً

10 تموز / يوليو 2023 09:43

وزارة المالية غزة
وزارة المالية غزة

غزةوكالة الرأي :

أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يونيو/2023 وذلك غداً الثلاثاء.

وقالت إن الصرف سيكون في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.

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