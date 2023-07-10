المالية: صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يونيو غداً

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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10 تموز / يوليو 2023 09:43
غزة – وكالة الرأي :
أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يونيو/2023 وذلك غداً الثلاثاء.
وقالت إن الصرف سيكون في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.
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