السياحة تنظم جولة أثرية لـ 50 إعلامية على المواقع الأثرية بغزة

غزة - وكالة الرأي:

نظمت وزارة السياحة والآثار جولة أثرية لـ 50 إعلامية من مؤسسة الثريا للاتصال والإعلام في إطار التعرف على أبرز المعالم الأثرية في غزة.

وضم مسار الجولة زيارة العديد من المواقع التاريخية والأثرية في قطاع غزة أبرزها الكنيسة البيزنطية شمال القطاع وقصر الباشا بالمدينة القديمة وتل أم عامر الذي يقع في المنطقة الوسطى.

وقدم طاقم الوزارة المختص بالإشراف على هذه المواقع شرحاً شاملاً لتاريخ هذه الأماكن الأثرية والمقتنيات التي تضمها هذه الأماكن، وأهمية الحفاظ على الموروث الحضاري والتاريخي في هذه المواقع بما يرسخ أصالة الشعب الفلسطيني وعمق تجذر الحضارات في فلسطين.

من جانبها عبرت إدارة مؤسسة الثريا للاتصال والإعلام عن سعادتها بمستوى التنظيم والتنسيق من الوزارة، وأهمية الدور الذي تنهض به السياحة في حماية هذه المواقع الأثرية والإشراف عليها وتوعية الزوار الأجانب والمحليين بتفاصيلها.