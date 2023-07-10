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مدرسة بدر الأساسية تفتتح حديقة المدرسة (حديقتي رفيقتي)

10 تموز / يوليو 2023 09:51

مدرسة بدر الأساسية تفتتح حديقة المدرسة (حديقتي رفيقتي)
مدرسة بدر الأساسية تفتتح حديقة المدرسة (حديقتي رفيقتي)

غزة - وكالة الرأي:

افتتحت مدرسة بدر الأساسية "ب" للبنات حديقة المدرسة، التي أطلقت عليها "حديقتي رفيقتي" تجهيزاً للعام الدراسي القادم 2023/2024 ,من ترتيب وتنسيق أ. علا الدلو مسؤولة النادي البيئي, وبالتعاون مع أ. فايزة حجاج منسقة الصحة المدرسية, وأذن المدرسة أ. هاني اليازجي, والحارس أ. سهيل الحويطي, وبمتابعة حثيثة وإشراف أ. نسرين عيد مديرة المدرسة, ونائبتها أ. حياة أبو الخير, وعدد من معلمات المدرسة.

وحضر افتتاح الحديقة أ. منير أبو زعيتر مدير التربية والتعليم شرق غزة، د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية، د. عبد الله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية، أ. مروان عبد الدايم رئيس شعبة التثقيف الصحي، أ. نادية صبرة مشرفة الصحة المدرسية، أ. نسرين عيد مديرة المدرسة.

وقام وفد المديرية المشارك بعمل جولة داخل الحديقة والإشادة بالجهود التي تبذلها المدرسة، وطاقمها التعليمي في سبيل الحفاظ على البيئة.

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