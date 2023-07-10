منتخبنا الوطني للسيدات يحرز برونزية الكرة الحديدية

توج منتخبنا الوطني للكرة الحديدية للسيدات، الأحد، بالميدالية البرونزية، في دورة الألعاب العربية، وذلك بعد أن حل ثالثاً في منافسات اللعبة المقامة بمدينة وهران.

وشارك المنتخب المكوّن من مروة الفرا، شهد الخطيب، روان صافي، في فئة اختصاص "بيتونك ثلاثي".

ومن المنتظر أن يضاعف منتخب السيدات في اللعبة، يوم غدٍ الإثنين، حصيلة ميداليات فلسطين في الدورة العربية.

وتعد رياضة الكرة الحديدية من الرياضات المستحدثة على الساحة الرياضية الفلسطينية، حيث تم تشكيل المنتخب والاستعداد خلال وقت قصير.

وبهذه الميدالية تكون حصة فلسطين من الميداليات قد ارتفعت إلى 8 ميداليات، بواقع أربع ذهبيات وفضيتيّن، وبرونزيتيّن.