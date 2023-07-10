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حتى الخميس

الاحتلال ينفذ تدريبات عسكرية شمال الجولان المحتل

10 تموز / يوليو 2023 10:13

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

من المقرر أن ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الاثنين، تدريباً عسكرياً في مناطق شمال هضبة الجولان المحتلة وسهل الحولة.

وقال جيش الاحتلال إنه سيتم إغلاق شارع رقم 918 في إصبع الجليل بشكل متقطع في مقاطعة المختلفة، بين الساعة العاشرة من مساء اليوم وحتى الساعة الثامنة والنصف من صباح بعد، الأربعاء ، ستستمر التدريبات حتى يوم الخميس المقبل.

وستشهد هذه المنطقة حركة نشطة لمركبات عسكرية وستُسمع أصوات انفجارات وإطلاق نار.

وحسب بيان جيش الاحتلال، فإنه تم التخطيط للتدريب مسبقا "كجزء من خطة التدريبات للعام 2023".

ويشار إلى أن التدريب يأتي في ظل توتر الوضع في هذه المنطقة، في أعقاب مناوشات بين مواطنين وناشطين لبنانيين وبين قوات الاحتلال عند الحدود وتحديدا عند مزارع شبعا، على إثر تنفيذ جيش الاحتلال "أعمال هندسية" ومدّ شريط شائك، واتهامات لبنانية بأن القوات توغلت في الأراضي اللبنانية.

وقبل عدة أسابيع، أقام حزب الله موقعا عسكريا، ونصب خيمتين، داخل مزارع شبعا المحتلة، ويتواجد فيها مسلحون. وتدعي قوات الاحتلال أنها تعمل من خلال قنوات دبلوماسية من أجل خروج مقاتلي حزب الله من هذا الموقع.

 

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