الزراعة والاقتصاد تفتتحان موسم إنتاج الصلصلة لعام 2023

غزة – وكالة الرأي:

افتتحت وزارتا الزارعة والاقتصاد الوطني في غزة، باكورة إنتاج الصلصة لعام 2023.

وأجرى وكيل وزارة الزراعة د.أيمن اليازوري برفقة وكيل وزارة الاقتصاد م. عبد الفتاح الزريعي جولة تفقدية لمقر لمصنع "صابحة" للصناعات الغذائية شمال غزة للإطلاع على باكورة إنتاج عصير الطماطم، وذلك في إطار دعم المزارع الفلسطيني والمنتج الوطني، بحضور ممثلي اتحاد الصناعات الوطنية، وجمعية رجال الأعمال.

وقال اليازوري: "إن هذه الزيارة لمصنع تعليب الطماطم جاءت من أجل دعم المنتج المحلي والمزارع الفلسطيني معاً، خاصة فيما يتعلق بمحصول الطماطم الاستراتيجي".

وأوضح أن قطاع غزة لديه فائض من محصول الطماطم؟ حيث يتم تحويل الفائض منه لعصير الطماطم حفاظاً على توازن السوق وعدم خسارة المزارعين، وإعادة التوازن لمنتج الطماطم.

وشدد اليازوري، على أن وزارته لديها خطة واضحة تقوم على دعم كل المنتجات الوطنية، وتوفرها في الأسواق بكميات مناسبة بما يتلاءم وقدرة المواطن الشرائية والجودة وبما يحقق هامشًا من الفائدة للمزارع، للاستمرار في الصمود والإنتاج.

واعتبر تشغيل المصنع في عصر البندورة “خطوة مهمة” تدعم المزارع الفلسطيني، ويوفر فرص عمل لكثير من العمال ويُخفف من البطالة .