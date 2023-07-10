4073 انتهاكًا للاحتلال ومستوطنيه خلال النصف الأول من 2023

رام الله - وكالة الرأي:

نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون في النصف الأول من العام 2023ـ، قرابة 4073 اعتداءً من تخريبٍ وتجريف واقتلاع أشجار زيتون ومصادرة ممتلكات وإغلاق وحواجز وإصابات جسدية، في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وتركزت هذه الاعتداءات في محافظة نابلس بـ952 عملية اعتداء، تليها محافظة جنين بـ553 عملية اعتداء ثم محافظة بيت لحم بـ 435 اعتداء.

ونفذ المستوطنون لوحدهم أكثر من 1148 اعتداءً تسبب باستشهاد 8 مواطنين، فيما تنوعت اعتداءات المستوطنين بين إقامة البؤر الاستيطانية والسيطرة على أراضي المواطنين والاعتداء على الشوارع والسيارات واقتحام القرى وإحراق الممتلكات وإطلاق الرصاص المباشر.

إضافةً إلى شن المستوطنين هجمات منظمة وخطيرة تميزت بها هذه الاعتداءات في الفترة الأخيرة مثلما حدث في حوارة وترمسعيا واللبن وعوريف ومسافر يطا وغيرها وتركزت هذه الاعتداءات في محافظة نابلس بواقع 470 اعتداء ومحافظة رام الله بواقع 265 اعتداء.

ومنذ مطلع العام 2023 وحتى نهاية حزيران، درست سلطات الاحتلال ما مجموعه 75 مخططا هيكلياً لتوسعة مستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

كما درست من خلالها ما مجموعه أكثر من 13 ألف وحدة سكنية للدراسة (8131 وحدة للإيداع، و5191 وحدة للمصادقة).

وفي النصف الأول من العام 2023 أقام مستعمرون 13 بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين معظمها بؤر رعوية، في محافظات رام الله ونابلس وسلفيت وبيت لحم والقدس والخليل كما قامت بشرعنة 4 بؤر استيطانية جديدة، كلها تحيط بمستوطنة عيلي التي تقع بين محافظتي رام الله ونابلس.

وصادرت سلطات الاحتلال أكثر من 44 ألف دونم تحت مسميات مختلفة (تعديل حدود محميات طبيعية، أوامر استملاك، أوامر وضع يد وإعلان أراضي دولة).

وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 822 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص في ارتفاع ملحوظ وقياسي في عدد الإخطارات الموجهة مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي والذي سبقه.

وتركز معظم هذه الإخطارات في محافظتي الخليل (221 إخطاراً) وبيت لحم (170 إخطاراً).

ونفذت سلطات الاحتلال ما مجموعه 256 عملية هدم، هدمت خلالها 303 منشأة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس منها مدرسة أساسية في جب الذيب في محافظة بيت لحم لمرتين على التوالي، وتضرر جراء عمليات الهدم 543 شخصاً منهم 272 طفلاً .

وتسببت تلك الاعتداءات بقطع وتضرر ما مجموعه 8340 شجرة منذ مطلع العام تركزت في محافظة الخليل باقتطاع 2005 شجرة، ومحافظات رام الله 1871 شجرة نابلس 1797 شجرة، في رقم قياسي آخر يسجل ضد الشجرة الفلسطينية في استهداف واضح وممنهج في إطار تفريغ وتبوير الأرض الفلسطينية.