"هيئة الأسرى": أسرى عزل "نفحة" يعانون ظروفاً غاية في الصعوبة

رام الله – وكالة الرأي :

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الوضع المأساوي والظروف الصعبة التي يواجهها الأسرى في عزل نفحة، قد تجاوزت أبسط المعايير الإنسانية والأخلاقية.

ونقل محامي الهيئة يوسف متيا، صورة واضحة وتفاصيل دقيقة تعكس وضع عزل "نفحة"، وذلك على لسان الأسير حسن فهد عرار (41 عاما) من رام الله، والمعزول منذ 18/5/2023، بحجة خطاب ألقاه وقت التخطيط لإضراب في سجن "عوفر".

وقال الأسير إن قسم العزل يفتقر إلى كل مقومات الحياة، والأكل سيئ جدا، مشيراً إلى أنه في حال الصراخ أو التطبيل على الباب، يتم إخراج الأسير إلى غرفة، ويبقونه مكبل اليدين والرجلين 24 ساعة.

ولفت إلى تعرض الأسرى للضرب والاعتداء على أقل الأشياء، وسحب الأغراض حتى الأوراق والأقلام، وحرمان الأسرى من الفورة معظم الأحيان.

وقال إن السجانين يحضرون الفراش للأسرى ممن الـ10 مساءً إلى الـ10 صباحا، وبعدها يسحبونها طوال النهار، حتى في الليل تكون الفرشة دون وسادة أو أغطية.

وأشار إلى محاولة أسرى العزل الاحتجاج على ظروف عزلهم السيئة، فقامت إدارة السجن بتغريمهم بمبلغ قدره 450 شيكلا، وحرمانهم من الكانتينا والزيارات لمدة شهرين، وفي كل مرة يرفض الأسرى الوقوف على العدد يغرمون مبلغ 250 شيقلاً.

وأكد وجود اهمال طبي متعمد بحق الأسرى المعزولين كافة، مشيراً إلى أن هناك أسير اسمه أحمد الشنب يُضرب ويُسحب يوميا، وهو معزول بسبب خطبة جمعة ألقاها.