وزارة الأسرى تطلق مخيماً صيفياً باسم الأسير نائل البرغوثي

غزة - وكالة الرأي:

قال نبيل حجاج مدير عام الأنشطة وإعلام الأسرى بوزارة الأسرى، إن الوزارة ستطلق غداً الثلاثاء، المخيم الصيفي لأبناء الأسرى في سجون الاحتلال، بمنتجع النور السياحي بغزة.

وأوضح حجاج، في تصريح صحفي، وصل وكالة الرأي اليوم الاثنين، أن الوزارة قررت إطلاق اسم الأسير القائد نائل البرغوثي على مخيم هذا العام، وفاءً لتضحياته الكبيرة، ولتعريف الأجيال الناشئة بهذا الرمز الوطني الكبير الذي يمضي عامه ال44 في سجون الاحتلال.

وبين حجاج أن المخيم يأتي في إطار رؤية الوزارة باحتضان أبناء الأسرى والتخفيف من معاناتهم في ظل الغياب القسري لآبائهم، لافتاً إلى أن المخيم سيُقام على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء وسيحتوي على عديد الفقرات الترفيهية والتثقيفية.