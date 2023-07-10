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استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال قرب رام الله

10 تموز / يوليو 2023 12:01

الشهيد
الشهيد

رام الله – وكالة الرأي :

استشهد شاب فلسطيني، ظهر الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من قرية دير نظام في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة إن الشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب بلال إبراهيم حسني قدح ( 33 عاماً) قرب قرية دير نظام غرب رام الله.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاب كان مسلحا، حيث وصل بمركبة بالقرب من بلدة دير نظام وألقى عبوة يدوية متفجرة تجاه قوة إسرائيلية قريبة، وكان مسلحاً وتم إطلاق النار عليه على الفور.

ومنعت قوات الاحتلال الإسعاف الفلسطيني وطواقم الهلال الأحمر من الوصول للشاب الذي أطلق عليه النار قرب بلدة دير نظام وتركته ينزف، ومنعت من إسعافه وإنقاذه.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوة عسكرية قامت بتصفية فلسطيني بعد أن نصبت كمينا قرب مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي بلدة دير نظام، بعد أن حاول زرع عبوة ناسفة في المكان، وزعمت أنه عثر على بندقية في مركبته.

فيما ذكرت صحيفة "معاريف" أن "فلسطينيا أطلق النار نحو قوة عسكرية بالقرب من مستوطنة نفيه تسوف وتم تصفيته".

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