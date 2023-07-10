هيئة الإستثمار والمدن الصناعية تستقبل وفداً من الإتحاد الأوروبي

غزة- وكالة الرأي:

استقبلت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعيةـ وفداً رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي قادماً من القدس.

وترأس الوفد جاكومو ميزروشي "من قسم تطوير القطاع الخاص بمكتب الاتحاد الأوروبي" و ميتيا "المسؤول الجديد بالقسم".

وكان في استقبال الوفد الأوروبي في مقر مدينة غزة الصناعية بمحافظة غزة، باجس الدلو "مدير دائرة الترويج والعلاقات المحلية والدولية" بالهيئة وم. باسم العشي "مدير عام شركة بيدكو".

وقدم الدلو للوفد الزائر شرحاً مبسطاً عن طبيعة العمل في مدينة غزة الصناعية .

وأشار إلى عدد المصانع والشركات العاملة فيها، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات وأعداد العمال فيها.

وقدم العشي توضيحاً عن الامتيازات التي تقدمها الشركة المطور للمدينة الصناعية والخدمات التي تقوم فيها من أجل خلق بيئة صناعية نموذجية لكافة أنواع الصناعات.

وتم اصطحاب الوفد في جولة ميدانية اشتملت عدد من المصانع بالمدينة كمصنع يونيبال 2000 للملابس الجاهزة، ومصنع هانوفر لصناعة الألبان، ومصنع شركة المشروبات الوطنية "كوكا كولا".

ومن جهته أشاد جاكومو بالتنظيم المميز للمدينة الصناعية وعلى تنوع الصناعات فيها، بالإضافة إلى الجودة العالية التي تقدمها المصانع من خلال انتاج منتجات متنوعة تضاهي المنتجات العالمية.

وأكد أن هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها المدينة الصناعية حيث يلاحظ التطور المتواصل داخلها بعد كل زيارة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قدم للمنطقة الصناعية منحة مالية بقيمة 7 مليون يورو من أجل دعم المصانع العاملة فيها، وفي إطار سعيه لدعم المشاريع الصناعية في فلسطين.