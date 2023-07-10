"المجلس الأعلى للشباب والرياضة" يفتتح المخيمات الصيفية

16:28الاحتلال يعتقل شابا على حاجز الجلمة في جنين

16:31الاحتلال يخطر بوقف العمل في منشآت سكنية بالأغوار

17:13نادي الأسير: تفاقم معاناة الأسرى في سجن النقب

17:09الاحتلال يقتحم منزل الشهيد بلال قدح في رام الله

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