وزارة التعليم تبحث التعاون مع جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي

غزة- وكالة الرأي:

بحثت وزارة التربية والتعليم العالي التعاون المشترك مع جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي لتنفيذ مشاريع تخدم العملية التربوية.

جاء ذلك، خلال لقاء عُقد في مقر الوزارة بغزة بحضور حمدي الدلو مدير عام الأنشطة الطلابية، وفطين البنا مدير دائرة القيادات الطلابية، وأ. عبد الغني الشيخ مدير الدائرة الرياضية والكشفية، وأ أحمد الشامي مدير الدائرة الثقافية، و إيمان عبيد من الإدارة العامة للتخطيط والمشاريع، وأ. هبة زقوت من جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي.

وقدّم أ. حمدي الدلو الشكر والتقدير للجمعية وتعاونها مع الوزارة في تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج.

وبدورها، أشادت زقوت بإنجازات ونجاحات وزارة التربية والتعليم في تقديم الخدمة التربوية للطلبة، لافتاً إلى أن الجمعية فخورة باستمرار التواصل والتنسيق مع الوزارة.

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من القضايا المهمة منها بناء قدرات طلاب وطالبات البرلمان الطلابي، وتنفيذ مبادرات مجتمعية داخل المدارس، ودعم مبادرات مجتمعية إبداعية يقودها الشاب باستخدام المسرح والشعر والقصص، وتنفيذ 9 أيام رياضية للطالبات في صالة رياضية مغلقة، وتنظيم احتفال يتضمن عروض فنية لتعزيز الثقافة الفلسطينية.