وفاة والدة أسير من غزة بعد أدائها مناسك الحج

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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10 تموز / يوليو 2023 04:14
غزة- وكالة الراي :
توفيت الحاجة أم ممدوح الطناني، اليوم الإثنين، من سكان شمال قطاع غزة، بعد أدائها فريضة الحج في المملكة العربية السعودية.
وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن الحاجة أم ممدوح هي والدة الأسير ممدوح الطناني.
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