الاحتلال يعتقل شابا على حاجز الجلمة في جنين

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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10 تموز / يوليو 2023 04:28
الضفة المحتلة- وكالة الرأي:
اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، شابا من جنين، على حاجز الجلمة العسكري، شمال شرق جنين.
وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت شابا، لا تزال هويته مجهولة، لدى مروره بمركبته قرب حاجز الجلمة.
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