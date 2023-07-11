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صورة أولى لجنين بشري حي يبلغ عمره بضعة أيام

11 تموز / يوليو 2023 08:24

صورة أولى لجنين بشري حي يبلغ عمره بضعة أيام
صورة أولى لجنين بشري حي يبلغ عمره بضعة أيام

هذه هي المرة الأولى التي استطاع فيها العلماء الحصول على صورة فوتوغرافية لجنين بشري في المراحل الأولى من تطوره.

سيتمكن الخبراء من رؤية الخلايا الفردية وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض لتشكيل جنين ما قبل الانغراس.

وقال أحد مؤلفي الدراسة نيقولاس بلاختا عالم أحياء الخلايا في جامعة بنسلفانيا بفيلادلفيا: "لأول مرة تمكنا من التقاط صورة فوتوغرافية للجنين البشري في أولى مراحل نموه. وصار بإمكاننا رؤية خلايا منفردة وكيفية التعامل بينها".

ستساعد هذه الطريقة على إجراء فحص غير جراحي للأجنة التي تم حملها نتيجة الإخصاب في المختبر، وعادة ما يتعين على المرء أن يدرس مثل هذه الأجنة عن طريق قتل بعضها. والآن يمكن ببساطة إضافة الأصباغ الفلورية إلى العينة للتمييز بين الهياكل الخلوية المحددة.

يذكر أن التبرع بالأجنة المستخدمة في هذه الدراسة تم عن طريق إحدى عيادات أطفال الأنابيب. ويتكون كل جنين من 60-100 خلية فقط، ولم يمتلك بعد أنسجة أو أعضاء مكتملة التكوين. واستخدم الباحثون جهاز SPY650-DNA، وهو صبغة فلورية تحدد الحمض النووي الجيني، و جهاز SPY555-actin، الذي يميّز البروتين F-actin، الذي يشكل الهيكل العظمي للخلايا.

ونتيجة لذلك تم تصوير عشرات من الأجنة الحية بسن لا يزيد عن 40 ساعة وذلك  باستخدام المجاهر القوية للمسح بأشعة الليزر. على سبيل المثال، لاحظ الباحثون أن الخلايا الموجودة في الطبقة الخارجية والمعروفة باسم "تروفكت ديرما"، تفقد بعضا من حمضها النووي أثناء التكاثر الخلو ، وهو ما يسمى الطور البيني.

المصدر: VK

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