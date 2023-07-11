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الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بالضفة

11 تموز / يوليو 2023 08:41

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، تسعة مواطنين من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان: أشرف أبو فاعور، وسليمان الكعبي، من مخيم عسكر شرق نابلس، وأيسم دروبي من قرية شوفة جنوب شرق طولكرم.

وأضاف المكتب، أن القوات اعتقلت الشابين: صالح صعابنة، ووحيد صبيح من قرية فحمة جنوب جنين، ومسلم غوانمة، ومحمد ناصر قاسم من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب زياد جبرين صفدي من بلدة عوريف جنوب غرب نابلس، وعدي صبيح من بلدة كفر راعي جنوب جنين خلال مروره على حاجز حوارة جنوب نابلس الليلة الماضية.

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