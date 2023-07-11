النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2569) الثلاثاء 11/7/2023
أخبار فلسطينية
الحكومة الفلسطينية تنهي تقرير الأضرار النهائي لمخيم جنين خلال أسبوعين
الخارجية الفلسطينية ترفض أكاذيب حكومة تل أبيب حول “التسهيلات” وترحب بـ”الصفعة” التي وجهها بايدن لنتنياهو
الحكومة تصادق على تشكيل لجنة فنية لإعمار جنين
ممثل حماس في لبنان يبحث مع السفير الروسي مستجدات القضية الفلسطينية
"أمناء الأقصى": الاحتلال يعرقل مشاريع الإعمار بالمسجد لصالح تهويده
مشعل: فلسطين قضية الأمة المركزية و"إسرائيل" لم تعد قادرة على الحروب
ناشطون يرحّبون بإنطلاق سفينة "حنظلة" لدعم جهود كسر الحصار عن غزة
أخبار إسرائيلية
الكنيست الإسرائيلي يصادق مبدئياً على بند أساسي في مشروع تعديل النظام القضائي
الشرطة الإسرائيلية تعلن حالة طوارئ لمواجهة «يوم المقاومة»
البرلمان الإسرائيلي يوافق على القراءة الأولى لمشروع قانون إصلاح القضاء
متظاهرون يحاولون اقتحام مبنى الكنيست الإسرائيلي
وزير إسرائيلي يرد على بايدن بعدما وصفه بالمتطرف
حكومة نتنياهو تعتزم إحالة مشروع قانون إصلاح قضائي مثير للجدل إلى الكنيست اليوم
"نتنياهو" يرفض اقتراح "هرتسوغ" ويؤكد استمراره في التشريعات القضائية
اخبار دولية
لافروف: لا ينبغي التضحية بحل القضية الفلسطينية في سبيل تمكين الألعاب الجيوسياسية
خبيرة أممية: إسرائيل حولت الأراضي الفلسطينية إلى سجن مفتوح
بايدن وحل الدولتين.. هل تترجم الأقوال لأفعال؟
الأمم المتحدة تؤكد عدم التراجع عن إدانة عدوان الاحتلال على جنين
إسبانيا تندد بغياب تعاون إسرائيل في قضية تنصت
أخبار عربية
لبنان يطالب بترسيم الحدود البرية مع إسرائيل
وزير خارجية عمان: نقدر جهود ومواقف روسيا تجاه القضية الفلسطينية
قطر تجدد إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي الأخير على مخيم جنين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
“كتيبة العياش” تعلن إطلاق صاروخين من جنين باتجاه مستوطنة إسرائيلية في الضفة- (فيديو)
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب رام الله
أسرى العزل في “سجن نفحة” الإسرائيلي تجاوزوا “سجن غوانتانامو” سوءا
مذكرة حقوقية تطالب بالتحقيق بالاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيين خلال العدوان على جنين- (فيديو)
مسؤول فلسطيني لـ”القدس العربي”: اجتماع الأمناء العامين يناقش ملف الوحدة السياسية بعد تجسيدها ميدانيا في جنين
اشتية: نرفض شروط إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية
الشرق الأوسط
مناورات إسرائيلية - أميركية مشتركة لسلاح الجو وسلاح «السيبر»
مجموعة فلسطينية تعلن إطلاق قذيفتين من جنين باتجاه مستوطنة في الضفة
الاهرام المصرية
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين
لافروف: القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في الشرق الأوسط
رئيس وزراء فلسطين: النظام السياسي الحالي في إسرائيل يفرض وقائع غير قابلة للتغيير
5 إصابات بالرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله
رئيس وزراء فلسطين: النظام السياسي الحالي في إسرائيل يفرض وقائع غير قابلة للتغيير
الشروق المصرية
قوات إسرائيلية تخلي منزل عائلة من القدس لتسليمه للمستوطنين
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين
إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله
مجموعة فلسطينية تعلن إطلاق قذيفتين من جنين باتجاه مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية
مسئول فلسطيني: تصريحات بايدن عن حل الدولتين للاستهلاك الإعلامي فقط
الغد الأردنية
إصابة مستوطن إسرائيلي بعملية طعن غرب رام الله
الولايات المتحدة وإسرائيل: في مسار التصعيد
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
الشرق القطرية
" الفلسطينيون يتقاسمون لقمة العيش في جنين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يخلي منزل عائلة مقدسية قرب الأقصى ويسلمه للمستوطنين
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوساً تلمودية
12 عملًا مقاومًا في الضفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
الاحتلال يُحوّل الأسير والمعتقل السياسي السابق "أحمد هريش" للاعتقال الإداري
مسيرة استفزازية للمستوطنين بين رام الله ونابلس
إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب رام الله
الناشط "صبحة": الاحتلال يخشى من تطور صواريخ المقاومة بالضفة
القدس المحلية
مستوطنون يستولون على منزل عائلة صب لبن في القدس المحتلة
مصاب ومعتقلان في اقتحام الاحتلال لنابلس
تظاهرات كبيرة في "إسرائيل" والمصادقة على قانون مثير للجدل
مصرع طفل سقط في بئر صرف صحي وسط قطاع غزة
زيارة مرتقبة للرئيس عباس إلى جنين يوم الأربعاء
الإغاثة الزراعية تطلق مشروعا زراعيا في محافظة رام الله
مسيرة استفزازية للمستوطنين على طريق رام الله- نابلس
مواجهات مع الاحتلال في رام الله
إصابة مستوطن طعنًا قرب رام الله
مجلس حقوق الإنسان يناقش تقريرًا حول واقع الأسرى
أمر اعتقال إداري لمستوطن من الضفة الغربية
الحياة الجديدة
مجلس حقوق الإنسان يناقش التقرير الأول لواقع الأسرى بسجون الاحتلال
الصالح: التقرير النهائي حول الأضرار في مخيم جنين سيكون جاهزا خلال أسبوعين
نادي الأسير: تفاقم معاناة أسرى "النقب"
الإحصاء: 14.5 مليون فلسطيني يعيشون في البلد والشتات
الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم محلين تجاريين
الاحتلال يعتدي على صحفيين في نابلس
هيئة الأسرى: أسرى عزل "نفحة" يعانون ظروفا صعبة
لجنة إعمار جنين ومخيمها تواصل عملها لحصر الأضرار
جريدة الأيام
المصادقة على بناء 1300 وحدة استيطانية في "غيلو" و500 في "بسغات زئيف"
إنشاء جسر استيطاني قرب بلدة حوارة والاحتلال يحمي مسيرة للمستوطنين
الأردن: تسهيلات لاستصدار وثائق لأبناء القدس عبر محكمتها الشرعية
اشتية: العمل يجري على مدار الساعة لإعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها
نتنياهو يرفض اقتراح هرتسوغ بخصوص القضاء والشرطة تستعد لاحتجاجات واسعة...
إسرائيل تعارض السماح بدخول تلقائي للفلسطينيين حاملي الجنسية الأميركية
الاحتلال يعرقل مشاريع الإعمار بالأقصى لصالح تهويده
وكالة صفا
الأحرار: دعوة عباس لاجتماع الأمناء العامين هروب للأمام
الجهاد: وقائي نابلس يختطف المحرر سلامة عبد الجواد
14 عملًا مقاومًا خلال الـ24 الأخيرة في الضفة الغربية
بالفيديو "كتيبة العياش" بجنين تعلن إطلاق صاروخي قسام (1) على مستوطنة "شاكيد"
إصابة مستوطن في عملية طعن قرب رام الله والبحث عن المنفذ
"مركز معطى": أمن السلطة ينفذ 411 انتهاكًا خلال يونيو الماضي
فصائل فلسطينية تزف الشهيد قدح وتدعو لتصعيد المقاومة
"فتح": نرفض الحلول الأمنية والتسهيلات الاقتصادية للسلطة
162 معتقلًا على خلفية الكتابة على مواقع التواصل منذ بداية العام
الاحتلال يصادر معدات عمل ببلدة عطارة
"دعم الصحفيين" تندد باستمرار منع الصحافية حسونة من السفر
وكالة الرأي الفلسطينية
37 من ذوي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم بـ "رامون"
مستوطنون يستولون على منزل عائلة "صب لبن" بالقدس
الاحتلال يصيب مواطنًا ويعتقل آخريْن شرق نابلس
الأوقاف": وفاة حاجة بعد وصولها غزة
اندلاع مواجهات مع الاحتلال في رام الله
مسيرة استفزازية للمستوطنين على طريق رام الله- نابلس
إصابة مستوطن طعنًا قرب رام الله
الاحتلال يؤكد إطلاق صاروخين من جنين
الاحتلال يُصدر أمر اعتقال إداري لمستوطن من الضفة
الاحتلال يخطر بوقف العمل في منشآت سكنية بالأغوار
فلسطين اليوم
بالفيديو والصور مستوطنون يستولون على منزل عائلة صب لبن في القدس المحتلة
مواجهات مع الاحتلال في قرية شقبا شمال غرب رام الله
وسط استعدادات لتظاهرات واسعة… "الكنيست" يصادق على قانون "تقليص ذريعة عدم المعقولية"
القيادي الأخرس: اعتقالات السُلطة للمقاومين في الضفة يدفع الأوضاع نحو الانفجار
إصابة واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر بنابلس
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين
مقاومون يستهدفون نقطة عسكرية لجيش الاحتلال في نابلس
وقائي السلطة يختطف المحرر عبد الجواد في نابلس
أمين عام اللجان: اجتماع الأمناء العامون في القاهرة يجب أن يسبقه خطوات توحيدية
سما نيوز
القدس: الاحتلال يخلي منزل عائلة صب لبن ويسلمه للمستوطنين
الكنيست" يصادق بالقراءة الأولى على تقليص ذريعة عدم المعقوليّة
زيارة مرتقبة للرئيس عباس إلى جنين الأربعاء القادم
متظاهرون يحاولون اقتحام مبنى الكنيست.. واشنطن: الأمور في إسرائيل "تخرج عن السيطرة"
جيش الاحتلال يعلن العثور على منصتي الصاروخين اللذين أطلقا باتجاه مستوطنة شاكيد
اصابة بالرصاص في الرقبة .. مواجهات واعتقالات بالضفة
"يوم التشويش": مظاهرات وإغلاق طرقات بإسرائيل رفضا لتقويض القضاء
الاحتلال يقتحم قرية مردا شمال سلفيت
صيدم: ألمانيا ليست لاعبا هامشيا والعدل يعني إنهاء الاحتلال
"التربية" تبحث مع وفد تعليمي روسي سبل تطوير التعاون
"الزراعة" بغزة تكشف عدد الأضاحي التي ذُبحت خلال عيد الأضحى
بن غفير منتقدا تصريحات بايدن: لن نتنازل عن تل واحد أو بؤرة استيطانية في الضفة الغربية
عرب 48
مواجهات واعتقالات بالضفة وإصابة باشتباكات في نابلس
الأسرى يعانون الاكتظاظ بالنقب وظروف مزرية بعزل نفحة
14.5 مليون فلسطيني يعيشون في فلسطين التاريخية والشتات
القدس: الاحتلال يخلي منزل عائلة صب لبن ويسلمه للمستوطنين
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قوات الاحتلال تعتقل شابين من مخيم الجلزون شما ...
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- 11 تموز (يوليو)
- 2004م مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 20 آخرين بجروح 3 منهم في حالة الموت السريري في انفجار عبوة ناسفة قرب حافلة في وسط تل أبيب.
- 2001م إسرائيل تدمر منطقة كاملة في رفح وتصبح أكثر من 50 عائلة فلسطينية بدون مأوى.
- 1980م بدء السجناء الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية إضراباً مفتوحاً عن الطعام ومطالبتهم بالحد الأدنى من المعاملة الإنسانية وقد استمر هذا الإضراب حتى 18/8/1980م واستشهد من جراء ذلك الإضراب مناضلان هما محمد علي الجعبري وراسم حلاوة.
- 1948م القوات الصهيونية تقتل 426 مواطناً فلسطينياً في مدينة اللد التي احتلتها، منهم 176 قتلوا في مسجد دهمش بالمدينة خلال مجزرة جماعية، وقد سقطت مدينة الرملة في اليوم نفسه وانسحب جيش الإنقاذ من منطق الجليل.
- 1927م مقتل نحو 1000 شخص في فلسطين نتيجة وقوع هزة أرضية.