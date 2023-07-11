النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2569) الثلاثاء 11/7/2023

أخبار فلسطينية﻿

الحكومة الفلسطينية تنهي تقرير الأضرار النهائي لمخيم جنين خلال أسبوعين

الخارجية الفلسطينية ترفض أكاذيب حكومة تل أبيب حول “التسهيلات” وترحب بـ”الصفعة” التي وجهها بايدن لنتنياهو

الحكومة تصادق على تشكيل لجنة فنية لإعمار جنين

ممثل حماس في لبنان يبحث مع السفير الروسي مستجدات القضية الفلسطينية

أخبار إسرائيلية

اخبار دولية

لافروف: لا ينبغي التضحية بحل القضية الفلسطينية في سبيل تمكين الألعاب الجيوسياسية

خبيرة أممية: إسرائيل حولت الأراضي الفلسطينية إلى سجن مفتوح

بايدن وحل الدولتين.. هل تترجم الأقوال لأفعال؟

إسبانيا تندد بغياب تعاون إسرائيل في قضية تنصت

أخبار عربية

وزير خارجية عمان: نقدر جهود ومواقف روسيا تجاه القضية الفلسطينية

قطر تجدد إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي الأخير على مخيم جنين

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب رام الله

أسرى العزل في “سجن نفحة” الإسرائيلي تجاوزوا “سجن غوانتانامو” سوءا

مذكرة حقوقية تطالب بالتحقيق بالاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيين خلال العدوان على جنين- (فيديو)

مسؤول فلسطيني لـ”القدس العربي”: اجتماع الأمناء العامين يناقش ملف الوحدة السياسية بعد تجسيدها ميدانيا في جنين

اشتية: نرفض شروط إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية

الاهرام المصرية

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين

لافروف: القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في الشرق الأوسط

رئيس وزراء فلسطين: النظام السياسي الحالي في إسرائيل يفرض وقائع غير قابلة للتغيير

رئيس وزراء فلسطين: النظام السياسي الحالي في إسرائيل يفرض وقائع غير قابلة للتغيير

الشروق المصرية

قوات إسرائيلية تخلي منزل عائلة من القدس لتسليمه للمستوطنين

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله

مجموعة فلسطينية تعلن إطلاق قذيفتين من جنين باتجاه مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية

مسئول فلسطيني: تصريحات بايدن عن حل الدولتين للاستهلاك الإعلامي فقط

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" الفلسطينيون يتقاسمون لقمة العيش في جنين

الصحف المحلية

12 عملًا مقاومًا في الضفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

تظاهرات كبيرة في "إسرائيل" والمصادقة على قانون مثير للجدل

مصرع طفل سقط في بئر صرف صحي وسط قطاع غزة

زيارة مرتقبة للرئيس عباس إلى جنين يوم الأربعاء

الإغاثة الزراعية تطلق مشروعا زراعيا في محافظة رام الله

مسيرة استفزازية للمستوطنين على طريق رام الله- نابلس

مواجهات مع الاحتلال في رام الله

إصابة مستوطن طعنًا قرب رام الله

مجلس حقوق الإنسان يناقش تقريرًا حول واقع الأسرى

أمر اعتقال إداري لمستوطن من الضفة الغربية

الحياة الجديدة

مجلس حقوق الإنسان يناقش التقرير الأول لواقع الأسرى بسجون الاحتلال

الصالح: التقرير النهائي حول الأضرار في مخيم جنين سيكون جاهزا خلال أسبوعين

نادي الأسير: تفاقم معاناة أسرى "النقب"

الإحصاء: 14.5 مليون فلسطيني يعيشون في البلد والشتات

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم محلين تجاريين

الاحتلال يعتدي على صحفيين في نابلس

هيئة الأسرى: أسرى عزل "نفحة" يعانون ظروفا صعبة

لجنة إعمار جنين ومخيمها تواصل عملها لحصر الأضرار

جريدة الأيام

المصادقة على بناء 1300 وحدة استيطانية في "غيلو" و500 في "بسغات زئيف"

إنشاء جسر استيطاني قرب بلدة حوارة والاحتلال يحمي مسيرة للمستوطنين

الأردن: تسهيلات لاستصدار وثائق لأبناء القدس عبر محكمتها الشرعية

اشتية: العمل يجري على مدار الساعة لإعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها

نتنياهو يرفض اقتراح هرتسوغ بخصوص القضاء والشرطة تستعد لاحتجاجات واسعة...

إسرائيل تعارض السماح بدخول تلقائي للفلسطينيين حاملي الجنسية الأميركية

الاحتلال يعرقل مشاريع الإعمار بالأقصى لصالح تهويده

القدس: الاحتلال يخلي منزل عائلة صب لبن ويسلمه للمستوطنين

الكنيست" يصادق بالقراءة الأولى على تقليص ذريعة عدم المعقوليّة

زيارة مرتقبة للرئيس عباس إلى جنين الأربعاء القادم

متظاهرون يحاولون اقتحام مبنى الكنيست.. واشنطن: الأمور في إسرائيل "تخرج عن السيطرة"

جيش الاحتلال يعلن العثور على منصتي الصاروخين اللذين أطلقا باتجاه مستوطنة شاكيد

اصابة بالرصاص في الرقبة .. مواجهات واعتقالات بالضفة

مواجهات واعتقالات بالضفة وإصابة باشتباكات في نابلس

الأسرى يعانون الاكتظاظ بالنقب وظروف مزرية بعزل نفحة

القدس: الاحتلال يخلي منزل عائلة صب لبن ويسلمه للمستوطنين

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11 تموز (يوليو)

2004م مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 20 آخرين بجروح 3 منهم في حالة الموت السريري في انفجار عبوة ناسفة قرب حافلة في وسط تل أبيب.

2001م إسرائيل تدمر منطقة كاملة في رفح وتصبح أكثر من 50 عائلة فلسطينية بدون مأوى.

1980م بدء السجناء الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية إضراباً مفتوحاً عن الطعام ومطالبتهم بالحد الأدنى من المعاملة الإنسانية وقد استمر هذا الإضراب حتى 18/8/1980م واستشهد من جراء ذلك الإضراب مناضلان هما محمد علي الجعبري وراسم حلاوة.

1948م القوات الصهيونية تقتل 426 مواطناً فلسطينياً في مدينة اللد التي احتلتها، منهم 176 قتلوا في مسجد دهمش بالمدينة خلال مجزرة جماعية، وقد سقطت مدينة الرملة في اليوم نفسه وانسحب جيش الإنقاذ من منطق الجليل.