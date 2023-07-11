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النخالة: اعتقالات السلطة لكوادرنا يُعرّض لقاء الأمناء العامين للفشل

11 تموز / يوليو 2023 09:37

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بيروت – وكالة الرأي:

استنكر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة الاعتقالات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية ضد كوادر وأعضاء حركته بالضفة الغربية.

وقال النخالة في تصريح مقتضب له اليوم الثلاثاء إن تلك الاعتقالات التي تنفذها السلطة بحق عناصر حركته بالضفة تعرض لقاء الأمناء العامين القادم للفشل.

وحذرت فصائل فلسطينية أمس الإثنين، السلطة من مغبة استمرار اعتقالاتها السياسية، ودعتها لإفراج فوري عن المعتقلين، من باب إثبات حسن النوايا في إنجاح لقاءات القاهرة.

ووجهت القاهرة دعوات للفصائل للمشاركة في لقاء للأمناء العامين نهاية الشهر الجاري، على ضوء التطورات الجارية في الساحة الفلسطينية.

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