وكالة الرأي الفلسطينية وحدات خاصة إسرائيلية تختطف شاباً في بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية 130 معتقلًا بينهم مصابون خلال اجتياح الاحتلال الأخير لجنين وكالة الرأي الفلسطينية "مجمع كمال عدوان " يُقدم 147 ألف خدمة خلال النصف الأول من العام وكالة الرأي الفلسطينية قيادة الأمن الوطني تُكرِّم العاملين في إدارة الفتوة وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة المجتمعية" تُنهي خلافات مالية بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يستقبل وفداً من "الشباب والثقافة" وكالة الرأي الفلسطينية أسرى سجن "النقب" يستعدون للإضراب عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية أسرى "عوفر" يقررون خطوات احتجاجية ضد إجراءات إدارة السجون وكالة الرأي الفلسطينية "المالية": بدء تسديد رسوم طلبة الجامعة الإسلامية من المستحقات وكالة الرأي الفلسطينية مخطط لإقامة مستوطنة جديدة في قلب القدس المحتلة
أخبار » الأخبار العبرية

مظاهرات وإغلاق طرقات بـ "إسرائيل" رفضًا لتقويض القضاء

11 تموز / يوليو 2023 09:41

القدس المحتلةوكالة الرأي:

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، مظاهرات ومسيرات في مناطق مختلفة في أنحاء الكيان الإسرائيلي، وذلك احتجاجا على خطة الحكومة إضعاف الجهاز القضائي، وتقويض صلاحيات المحكمة العليا، ومصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يقلص ذريعة "عدم المعقولية".

وصادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب ونال ثقة 64 من أعضاء الكنيست، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي.

وصوت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعا ضد النص الذي يرمي لإلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في "مدى معقولية" قرارات الحكومة.

وأشعلت خطة إدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية وإضعاف الجهاز القضائي، التي طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية وحزب الليكود برئاسة نتنياهو، احتجاجات لم يسبق لها مثيل عندما أدخلت "إسرائيل" في أزمة سياسية كبيرة، كما أثارت قلق حلفائها في الغرب على سلامة الديمقراطية في "إسرائيل"، وأضرت بالاقتصاد.

ويسعى مشروع القانون الجديد إلى الحد من سلطات المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون.

1 456943a8-eeff-448c-977a-a6e962515fa3
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟