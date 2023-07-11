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"المباحث العامة" تضبط 163 قطعة مفرقعات برفح

11 تموز / يوليو 2023 09:46

مفرقعات
مفرقعات

غزةوكالة الرأي :

ضبطت دائرة التحري المركزي في المباحث العامة بالشرطة قسم رفح، 163 قطعة من المفرقعات، داخل أحد المتاجر لبيع الألعاب النارية في المحافظة.

وذكرت المباحث أن عملية الضبط تأتي في ظل المتابعة المستمرة للحد من ظاهرة الألعاب والمفرقعات النارية، لما تشكله من خطر على حياة وأمن المواطنين وممتلكاتهم.

وبينت مباحث التحري، أنه وبناءً على معلومات لديها، تم ضبط الكمية المذكورة قبل بيعها للأطفال، وعليه تم تسليم المضبوطات، وملف القضية للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

وشددت المباحث أنها مستمرة في جهودها المكثفة لملاحقة مصنعي المفرقعات الخطرة ومروجيها؛ واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحقهم؛ حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، وتحقيقاً لحالة السكينة العامة.

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