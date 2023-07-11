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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

11 تموز / يوليو 2023 09:59

مستوطنون يقتحمون الأقصى
مستوطنون يقتحمون الأقصى

القدس المحتلةوكالة الرأي :

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية قرب أبوابه.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل في التفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان.

ويقتحم المستوطنين باحات الأقصى بشكل يومي في محاولة لفرض واقع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد وتهويد المدينة المقدسة.

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