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حماس: تسليم منزل "صب لبن" للمستوطنين جريمة تطهير عرقي

11 تموز / يوليو 2023 10:33

من أمام منزل عائلة صب لبن
من أمام منزل عائلة صب لبن

غزةوكالة الرأي :

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن إخلاء سلطات الاحتلال لمنزل عائلة "صب لبن" في مدينة القدس المحتلة وتسليمه للمستوطنين، تصعيد لجريمة التطهير العرقي ضد شعبنا في المدينة المحتلة.

وأكد في تصريحات وصلت "وكالة الرأي" اليوم الثلاثاء، أن هذه الجريمة جزء من الحرب الصهيونية على الهوية العربية للقدس، وامتداد للحرب الدينية على مقدساتنا، وانتهاك لكل القوانين الدولية والأعراف الانسانية.

ودعا لموقف واضح وعملي من المجتمع والمؤسسات الدولية من جريمة التهجير التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أهلنا في القدس، وعدم الاكتفاء بالإدانة الإعلامية.

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