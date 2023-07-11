"مرور الوسطى" يفتتح دورة فن التخاطب ومهارات ضابط الإشارة

غزة-وكالة الرأي

افتتحت شرطة المرور بالمحافظة الوسطى، بالتعاون مع دائرة الإرشاد والتدريب المروري، دورةً تدريبية لعدد من ضباطها وأفرادها بعنوان "فن التخاطب ومهارات ضابط الإشارة".

وأكدت شرطة المرور أن الدورة تهدف إلى ضبط الحالة المرورية وترسيخ الثقافة المرورية لدى المواطنين.

وتتناول الدورة عدة محاور شملت تعريف عام بأهمية الإشارة والتخاطب اللاسلكي وسرعة البديهة في إرسال الإشارة والتعرف على البرامج المخصصة للإشارة والتخاطب اللاسلكي.

كما سيتخلل الدورة، مرور الوسطى، كيفية فتح الإشارة والانتهاء منها بشكل صحيح، بما يضمن سلامة الإجراءات المتبعة في العمل.