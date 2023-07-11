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افتتاح قسم إضافي بـ "مجدو" يفتقر لأبسط مقومات الحياة

130 معتقلًا بينهم مصابون خلال اجتياح الاحتلال الأخير لجنين

11 تموز / يوليو 2023 01:19

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله – وكالة الرأي:

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في مخيم جنين، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأوضحت الهيئة على لسان محاميتها شيرين العراقي، عقب زيارة سجن "مجدو"، أن قوات الاحتلال اعتقلت 130 مواطنا بينهم مصابون من مخيم جنين، حيث حولت عددا منهم إلى الاعتقال الإداري.

وأشارت إلى أن هناك اكتظاظا عاليا في أقسام السجن، حيث قامت إدارته بفتح قسم إضافي مخصص لأسرى المخيم.

من جهته، قال ممثل سجن "مجدو" جاسر أبو سريس: "شهدنا فترة صعبة مع اجتياح مخيم جنين من حملة اعتقالات كبيرة والأعداد في ازدياد يوما بعد يوم، والقسم خالٍ من أي مقومات حياتية، ويجب أن يتم تجهيزه من ناحية الكانتينا والطعام، والمستلزمات الأساسية، ليستطيع الأسرى العيش بكرامة".

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