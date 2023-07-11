" الأشغال" تستعرض إنجازاتها وخطتها للنصف الثاني من العام

غزة – بسام العطار- وكالة الرأي

استعرضت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أبرز إنجازات الوزارة، وخطة النصف الثاني من العام 2023.

جاء ذلك خلال احتفال نظمته الوزارة بحضور ورعاية رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، ووكيل وزارة الأشغال العامة جود الأغا، وعدد من الشخصيات العامة وموظفي الوزارة.

وقال الدعليس في كلمته إن وزارة الأشغال العامة تعتبر من الوزارات المهمة التي تبذل جهوداً كبيرة واستثنائية تزداد يوماً بعد يوم.

وأكد الدعليس أن دور وزارة الأشغال لايقتصر فقط على إدارة وحصر وبناء مادمره الاحتلال خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة، بل تعمل على إدارة مشاريع استراتيجية يتم العمل بها في كافة محافظات القطاع الخمس.

وأضاف أن طواقم الأشغال تتابع بشكل مستمر بناء التجمعات السكنية الكبيرة التي تم إما الانتهاء من بنائها، أو التي مازالت قيد البناء، كالمشاريع القطرية أو المصرية أو التركية أو السعودية والإماراتية وغيرها من المشاريع الإسكانية.

من جهته أوضح وكيل وزارة الأشغال جواد الأغا لوكالة" الرأي" اليوم الثلاثاء، أن هذا اللقاء النصف سنوي هدفه استعراض أبرز ماتم إنجازه خلال تلك الفترة من العام الحالي.

وبين الأغا أن اللقاء استعرض جهود الوزارة والعقبات والتحديات التي تواجهها، إضافة للخطط التي تنوي وتسعى الوزارة لتحقيقها خلال النصف الثاني من العام

وشدد على أن هذه الأرقام التي تم استعراضها اليوم ليست مجرد أرقاماً صماء فخلف كل حالة حكاية معاناة، ووراءَ كلِ رقم حقوق لا تسقط بالتقادم، ولا تزال الوزارة تسعى وتبذل كل الجهد لتحصيل هذه الحقوق، فهذا أقل واجب تجاه شعبنا الصامد المرابط.

وذكر بأنه خلال العام المنصرم تم افتتاح مركز خدمات الجمهور بالمقر الرئيسي للوزارة، واستقبال ما يزيد عن (6,500) مواطن في المقر الرئيسي للوزارة ومقرات المديريات بالمحافظات والرد على استفساراتهم، مبيناً بأنه تم إنجاز (1,832) معاملة للمواطنين والمراجعين تشمل معاملات خلو طرف، تسويات مالية، توقيع عقود، إفادات، وغيرها.

وأفاد بأن الوزارة أطلقت مبادرة حكومية لتطوير مراكز تقديم الخدمة في عددٍ من الدوائر الحكومية، حيث أعدت مخططات وجداول كميات وتجهيز وثائق عدد (12) مشروعاً بتكلفة تقديرية (2.7) مليون دولار؛ لصالح جهات حكومية متعددة، والمتابعة الفنية لعدد (32) مشروعاً من المشاريع العامة بقيمة (28) مليون دولار.