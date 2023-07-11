وكالة الرأي الفلسطينية " الأشغال" تستعرض إنجازاتها وخطتها للنصف الثاني من العام وكالة الرأي الفلسطينية بعد عودة الحجيج .. مشاعر تفيض حزناً في ديار المتوفين! وكالة الرأي الفلسطينية "العدل "تصدر دليل تقييم مراكز الخدمة الهادف لتحسين جودة الخدمات الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية وجمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية "بلدية غزة" تعقد لقاءً مجتمعياً لتشكيل المجلس الشبابي البلدي وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية حركة معابر قطاع غزة خلال النصف الأول من 2023 وكالة الرأي الفلسطينية دائرة الملكية الصناعية بالاقتصاد تصدر تقريرها الاسبوعي وكالة الرأي الفلسطينية وحدات خاصة إسرائيلية تختطف شاباً في بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية 130 معتقلًا بينهم مصابون خلال اجتياح الاحتلال الأخير لجنين وكالة الرأي الفلسطينية "مجمع كمال عدوان " يُقدم 147 ألف خدمة خلال النصف الأول من العام
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الفصائل ترفض اعتقال أسرى وكوادر المقاومة في الضفة الغربية

11 تموز / يوليو 2023 05:40

أرشيف
أرشيف

غزة - وكالة الرأي

أكدت فصائل فلسطينية، مساء اليوم، رفضها للاعتقالات السياسية بشكل عام وخاصة التي تستهدف قادة، وكوادر، وأسرى محررين في الضفة الغربية، وتعتبرها انتهاكاً خطيراً للقانون، وسلوكاً خارجاً عن الإجماع الوطني.

وطالبت الفصائل في بيان لها مساء اليوم، قيادة السلطة والأجهزة الأمنية بالتوقف الفوري عن ممارسة هذه السياسة المرفوضة شعبياً ووطنياً، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.

وبينت الفصائل، أن استمرار الاعتقالات والانتهاكات من قبل أجهزة أمن السلطة لا يساهم في تهيئة الأجواء والمناخات الايجابية أمام الدعوة التي وُجهت لعقد اجتماع الأمناء العامين لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة مشروع ضم الضفة وتهويد القدس، بل يشيع أجواءً سلبيةً ستؤثر على الجهود الوطنية الرامية لاستعادة الوحدة في مواجهة الاحتلال وحكومة المستوطنين الفاشية.

ودعت الفصائل السلطة إلى الاستجابة للنداءات الوطنية بالتوقف عن هذه السياسة، لما تسببه أيضاً من تداعياتٍ خطيرة على التلاحم الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟