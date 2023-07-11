"العدل" تندد بالإخلاء القسري لعائلة "صب لبن" من القدس

غزة - وكالة الرأي

نددت وزارة العدل اليوم بإخلاء الاحتلال الإسرائيلي قسراً لعائلة صب لبن في شرقي القدس، داعية لوقفه فوراً وإعادة العائلة لمسكنها حفاظاً على حقها المكفول شرعاً وقانوناً.

وأكدت وزارة العدل في تصريح لها مساء اليوم الثلاثاء، على أن إخلاء المنزل قسراً بعد محاولات عدة وإفراغه من سكانه لإحلال مستوطنين بدلاً عنهم، هو انتهاك واضح وصريح لكافة القوانين الدولية، وتهجير قسري متكرر للعائلات الفلسطينية المتمسكة بحقها في أرضها وممتلكاتها، وضرب بعرض الحائط لكافة القوانين والاتفاقات الدولية وتصميم إسرائيلي جديد على سلب كل ما هو فلسطيني واستكمال جريمة التهويد المدانة دولياً.

وثمنت وزارة العدل صمود عائلة صب لبن الأسطوري لأكثر من أربعين عاماً وبقائهم في منزلهم المهدد بالمصادرة لصالح المستوطنين، مشددة على أن الوزارة على جاهزية تامة للوقوف قانوناً بجانب العائلة.

وطالبت الوزارة المؤسسات الحقوقية بالوقوف وقفة جادة إلى جانب الحق الفلسطيني الذي يمثله صمود هذه العائلة والعمل وفق كافة الوسائل والإمكانات لإبطال هذا الإخلاء ورفع دعاوى قضائية ضده والمطالبة بعودة العائلة فورا إلى منزلها.