وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل ترفض اعتقال أسرى وكوادر المقاومة في الضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية قوة خاصة للاحتلال تختطف شابًا من بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية " الأشغال" تستعرض إنجازاتها وخطتها للنصف الثاني من العام وكالة الرأي الفلسطينية بعد عودة الحجيج .. مشاعر تفيض حزناً في ديار المتوفين! وكالة الرأي الفلسطينية "العدل "تصدر دليل تقييم مراكز الخدمة الهادف لتحسين جودة الخدمات الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية وجمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية "بلدية غزة" تعقد لقاءً مجتمعياً لتشكيل المجلس الشبابي البلدي وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية حركة معابر قطاع غزة خلال النصف الأول من 2023 وكالة الرأي الفلسطينية دائرة الملكية الصناعية بالاقتصاد تصدر تقريرها الاسبوعي وكالة الرأي الفلسطينية وحدات خاصة إسرائيلية تختطف شاباً في بيت لحم
أخبار » عربي ودولي

الاتحاد الأوروبي يأسف لقرار إخلاء عائلة "صب لبن" في القدس

11 تموز / يوليو 2023 07:17

بروكسل - وكالة الرأي

أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لقرار سلطات الاحتلال بإخلاء عائلة صب لبن من بيتها في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وقال الاتحاد الأوروبي في تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، "يؤسفنا قرار السلطات "الإسرائيلية"، بإخلاء عائلة غيث صب لبن من البيت الذي تقطنه منذ عام 1953 في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، إثر قرار قضائي".

وأضاف: "حاليا، تواجه أكثر من 10 عائلات فلسطينية دعاوى إخلاء في البلدة القديمة من القدس".

ودعا الاتحاد حكومة الاحتلال على احترام القانون الدولي والسماح لهذه العائلات بالعيش "حيث يعيشون منذ عقود".

وكان مستوطنون قد اقتحموا، فجر اليوم، بيت عائلة صب لبن وسيطروا عليه، بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وإخلائه من أصحابه.

ويقع البيت في مبنى بعقبة الخالدية في البلدة القديمة، ويطل مباشرة على المسجد الأقصى المبارك، ويقطنه المواطن السبعيني مصطفى صب لبن وزوجته نورة، وسبق للمستوطنين أن استولوا قبل سنوات عدة على جزء علوي من المبنى وجزء آخر منه، وبقي بيت عائلة صب لبن يتوسط المبنى الذي يحيطه الاستيطان من كل جهة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟