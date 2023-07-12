طرق سهلة تساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة

يعاني ما يقرب من 1 من كل 4 أشخاص من رائحة الفم الكريهة المزمنة ويمكن لرائحة التنفس أن تقلل من ثقتك بنفسك وتسبب الإحباط عندما تريد الاختلاط بالآخرين. وحسب ما ذكره موقع shinedentalclinic فإن هناك أسباب مختلفة لرائحة الفم الكريهة.

-نظافة الفم السيئة

يعتقد بعض الناس أن تنظيف أسنانهم بالفرشاة مرة واحدة يوميًا يكفي لإبعاد رائحة الفم الكريهة، و يسبب سوء نظافة الفم مجموعة من المشاكل مثل تسوس الأسنان الذي يزيد من خطر رائحة النفس الكريهة، و عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط بانتظام يسبب تراكم البلاك الذي يسبب رائحة الفم الكريهة.

-السكري

يعاني الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من ارتفاع مستويات السكر في الدم مما يؤدي إلى زيادة الجلوكوز في لعابهم و ارتفاع مستويات الجلوكوز هو غذاء للبكتيريا ويزيد من تراكم الترسبات التي تسبب رائحة الفم الكريهة.



بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون لدى مرضى السكري رائحة فاكهة الأسيتون تخرج من الفم بسبب ارتفاع مستويات الكيتونات في الدم.

-دواء

بعض الأدوية هي مدرات البول التي تجعلك تتبول بشكل متكرر نتيجة لذلك ، قد تعاني من جفاف الفم وهو أحد الأسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة و يمكن أن تكون الأدوية الأخرى التي تعالج الحساسية أو السرطان عاملاً مساهماً في رائحة الفم الكريهة.

-متلازمة جفاف الفم

تحدث متلازمة جفاف الفم بسبب نقص اللعاب في الفم لا تنتج الغدد ما يكفي من اللعاب لتليين الفم يحافظ اللعاب على نظافة أسنانك بشكل طبيعي ، لذا بدونه قد تعاني من تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة و ينتج جفاف الفم عن بعض الأدوية والتدخين وشرب الكحوليات.

-الحساسية والتهاب اللوزتين

يمكن أن يتسبب التهاب الأنف والتهاب الجيوب الأنفية في حدوث تنقيط أنفي خلفي مما يزيد من رائحة الفم الكريهة، يمكن أن يؤدي التهاب اللوزتين أيضًا إلى رائحة الفم الكريهة لأنها تجعل اللوزتين تنتفخان ويجف الفم.

-تسوس الأسنان

ينتج تسوس الأسنان عن عدة أشياء مثل:



-عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط بانتظام

-الإكثار من تناول السكر

-تراكم البلاك المفرط

-فم جاف

-السجائر

-علاجات السرطان

لسوء الحظ ، فإن تسوس الأسنان هو السبب الأول لرائحة الفم الكريهة بسبب تراكم البكتيريا علاوة على ذلك ، يمكن أن يعلق الطعام في التجاويف مما يؤدي إلى تعفن الأسنان بشكل أكبر ويزيد من رائحة الفم الكريهة.

-تدخين السجائر

السجائر بطبيعة الحال لا تنبعث منها رائحة طيبة ، لذلك عندما تدخن أو حتى تمضغ التبغ ، يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة يتسبب التدخين أيضًا في جفاف الفم وتسوس الأسنان وهما من العوامل المساهمة في رائحة الفم الكريهة.

-أنواع معينة من الطعام

أنواع معينة من الأطعمة مثل البصل والثوم لها رائحة قوية ويمكن أن تبقى في الفم حتى بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة.

نصائح للتخلص من رائحة الفم الكريهة بشكل دائم

الآن بعد أن تعرفت على الأسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة ، إليك بعض النصائح لمساعدتك على التخلص من رائحة الفم الكريهة بشكل دائم.



-الفرشاة والخيط كل يوم

من أفضل الطرق لمنع رائحة الفم الكريهة غسل أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا: مرة في الصباح والمساء قبل الذهاب إلى الفراش يجب عليك أيضًا تنظيف أسنانك بالخيط لإزالة الطعام وتراكم البلاك بين أسنانك.



-اغسل فمك بالماء المالح

العلاج الطبيعي للتخلص من رائحة الفم الكريهة إذا لم يكن لديك فرشاة أسنان ومعجون أسنان هو محلول من الماء الدافئ والملح، فالملح مطهر طبيعي يزيل البكتيريا ويقلل من رائحة الفم الكريهة.



-تجنب غسول الفم الكحولي

غسول الفم المحتوي على الكحول يسبب متلازمة جفاف الفم التي يمكن أن تؤدي إلى تسوس الأسنان وانحسار اللثة ضع في اعتبارك استخدام غسولات الفم الخالية من الكحول أو استخدم علاجًا طبيعيًا مثل الماء مع صودا الخبز والملح.