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الطقس: كتلة هوائية حارة حتى الجمعة

12 تموز / يوليو 2023 08:16

رام الله – وكالة الرأي:

 تنبأت دائرة الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد اليوم الأربعاء، إلى كتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة، لذا يكون الجو حارا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار، حيث يتوقع أن تستمر هذه الموجة لعدة أيام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس يكون الجو حارا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل يكون الجو حارا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

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