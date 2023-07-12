شباب جباليا يعبر نماء في طائرة الاحتراف الجزئ

حقق نادي شباب جباليا فوزا مهما على جاره وغريمه نادي جمعية نماء، في افتتاح الجولة السادسة لدوري القطاع لفئة الاحتراف الجزئي برعاية جوال والاتصالات للموسم الجاري 2022- 2023 لأندية قطاع غزة، على صالة الشهيد سعد صايل في مجمع فلسطين الرياضين بحضور أعضاء إدارة الاتحاد ومسؤولي اللجان.

جاءت المباراة حاسمة وقوية ومليئة بالإثارة والتشويق، وتمكن شباب جباليا من تحقيق انتصار هام ونيل 3 نقاط ثمينة، رغم تقارب المستويات، وتساوي الأداء والظهور القوي والضربات الساحقة التي اعتمدها لاعبو الفريقين، وأنهى جباليا الشوط الأول بنتيجة تمديد 28-26، وفي الشوط الثاني عاد نماء بقوة إلى المباراة، وبادل منافسه الضربات الساحقة والقوية، ونجح في تسديد الإرسال بطريقة متقنة، لينتهي لصالح نماء بنتيجة 26-24، وفي الشوط الثالث استشعر جباليا بالخطر، فنظم صفوفه ورتب أوراقه، واعتمد الضربات القوية من فوق الشبكة، ووضع حائط صد قوي للتخفيف من خطورة لاعبي نماء، ليتقدم بنتيجة متقاربة لهما 25-22.

وفي الشوط الفاصل، حسم جباليا الموقف، وتفوق بنتيجة 25-18، بفعل براعة لاعبيه وتماسكهم بقوة. ورفع شباب جباليا رصيده للنقطة 12 في المركز الثالث، وبقي نماء خلفه في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

حكم اللقاء: حاتم حمودة اتحادي حكم أول، وعاطف حسونة، وأحمد صالح مسجل، وحكم ثان، وأكرم السرسك وحسن غنيم مراقبا خطوط، وجمال حسونة مراقب حكام، وإيهاب كحيل مراقب مباراة.

دوري كرة الطاولة

تصدر ناديا غزة الرياضي عميد الأندية الفلسطينية الذي تأسس عام 1934، والصداقة دوري القطاع للدرجة الممتازة لكرة الطاولة في قطاع غزة برعاية جوّال بعد اختتام الأسبوع السادس برصيد 11 نقطة من 6 لقاءات لكل منهما، وجرت المباريات بحضور عضو الاتحاد أديب أبو غزال رئيس لجنة المسابقات، وأعضاء إدارات الأندية وحشد كبير من قطاعات الجماهير، ومحبي اللعبة ومشجعي الأندية، وذلك على صالة الشهيد والأسير حسن سلامة في مقر اتحاد كرة الطاولة- المنظم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومع دخول الدوري فترة الحسم القوة، اتسمت مباريات الدوري بالمنافسة والندية والقوة وبراعة اللاعبين في تنفيذ الألعاب الفردية والرشاقة واللياقة البدنية التي حسمت المواقف إلى جانب المهارات الفنية، ذلك في مقدمة الترتيب للظفر بالبطولة، فضلاً عن منافسة أخرى شديدة في ذيل الترتيب للهروب من شبح الهبوط.

وما يزيد البطولة إثارة تبادل الكراسي الموسيقية وصدارة جدول ترتيب بين الأندية المتنافسة ما بين مد وجز منذ الانطلاق، وظهور كل أسبوع متصدر جديد أو أكثر، وجاء اعتلاء الرياضي للصدارة فوزه الثمين الذي أهله إلى هذا المكان على اليرموك، بنتيجة 3-صفر، كما تقدم الصداقة الصفوف بفوزه الغالي على منافسه خدمات رفح، بنتيجة 3-صفر. وفي باقي النتائج، فاز شباب خانيونس على خدمات المغازي، بنتيجة 3-1،

وفوز الكرامة على شباب كندا بنتيجة 3-صفر، وشباب البريج على الجزيرة الرياضي، بنتيجة 3-صفر.

ترتيب الأندية

بذلك يتقاسم ناديا الرياضي والصداقة صدارة ترتيب دوري القطاع جوال برصيد 11 نقطة لكل منهما، ويتقاسم المركز الثالث برصيد 10 نقاط كل من بطل النسخة الماضية شباب خانيونس، ووصيف بطل الكأس للموسم الماضي المجمع الإسلامي من 5 لقاءات، ومعه خدمات المغازي الذي خاض 6 لقاءات حتى الآن. ويتشارك في المركز السادس ثلاثة أندية، هم: شباب البريج، والكرامة، واليرموك برصيد 7 نقاط لكل منهم.

حكم اللقاءات: حكام الاتحاد الدولي عماد الجعل، ودولي عيسى المحتسب، ودولي إيهاب وزقوت، ودولي محمود أبو شرار، والحكم عيسى العروقي. هذا ويستكمل الدوري للأسبوع السابع يوم الجمعة المقبل الرابع عشر من تموز الجاري عند الساعة السادسة مساء على صالة حسن سلامة وسط القطاع.

مشاركة الخبير صمامة

في ظهوره الأول على الصعيد الدولي، قاد الحكم الدولي محمد صمامة مباراة منتخبي الجزائر وسوريا سيدات حكماً أول، كما أن الدولي محمد صمامه قام بافتتاح بطولة دورة الألعاب العربية في لعبة كرة الطاولة بين منتخبي الجزائر وسوريا سيدات، وتمنى اتحاد الطاولة التوفيق لسفيرنا بالجزائر الحكم الدولي محمد صمامة.

دوري الناشئين

حققت أندية خدمات الشاطئ، وخدمات النصيرات، وخدمات دير البلح، وأكاديمية المحترفين، وأكاديمية القلعة انتصاراتها ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة دوري القطاع للناشئين تحت 15 عاماً من مواليد عام 2008، وسط حضور مجالس إدارات الأندية العشرة، وعدد حاشد من الجماهير وأولياء أمور اللاعبين وذويهم وعدد من مسؤولي اللجان في الاتحاد.

ففي حساب المجموعة الثانية تغلب نادي خدمات الشاطئ على نادي فلسطين الرياضي، بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الزيتون المعشب الجديد، وفي نفس المجموعة تفوق فريق أكاديمية المحترفين على نادي الاتحاد بالشجاعية، بنتيجة 2-صفر في المباراة التي أقيمت على ملعب اليرموك البلديّ.

وضمن منافسات المجموعة السادسة، التي أقيمت على ملعب الشهيد محمّد وسط القطاع، تغلب نادي خدمات النصيرات على نظيره نادي شباب الزوايدة، بنتيجة 1-صفر، فيما تفوق نادي خدمات دير البلح على جاره نادي خدمات البريج بنتيجة 4-صفر.

وفي المجموعة السابعة فازت أكاديمية القلعة على نادي شباب خانيونس، بنتيجة 1-صفر، في المباراة التي أقيمت على ملعب خانيونس البلديّ.

مطالبة الصداقة

طالب نادي الصداقة في بيان وجهه إلى لجنة المسابقات في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الذي نشره بإنصافه وتحقيق العدالة بين جميع الفرق، مستشهدا بحالات عديدة حدثت في البطولة بتغاضي الحكام والسماح للفرق بارتداء شباحات. وعدم الكيل بمكيالين في التعامل مع الأندية خاصة أن المشهد ذاته تكرر في مباراة أخرى.

قرعة بطولة الكأس

جددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة على موعد إجراء قرعة بطولة الدوري العام بدرجاته الممتازة والأولى والثانية لأندية قطاع غزة، دورة المرحوم إبراهيم أبو سليم نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، التي ستقام اليوم الثلاثاء في مقره بمدينة غزة. وتنطلق منافسات الدرجتين الممتازة والأولى بتاريخ 11/8/2023، بينما ستبدأ مباريات الدرجة الثانية لمجموعة الوسطى والجنوب في القطاع يوم 25/8/2023، فيما ستنطلق مباريات مجموعة غزة والشمال يوم 8/9/2023. يشار إلى أن خدمات رفح حامل لقب بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي، بينما عاد خدمات الشاطئ والأهلي الفلسطيني.

مباريات تجريبية

أبقيت أندية القطاع في درجاتها كافة الممتازة والأولى والثانية على جهوزيتها في خوض المزيد من المباريات التجريبية استعداداً لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد، الذي ينطلق يوم 21 من تموز الجاري على ملاعب القطع المحايدة. ففي المباراة الأولى، فاز نادي شباب جباليا على منافسه الصداقة، بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيت لاهيا البلدي. سجل لجباليا محمد الملفوح، ومهند أبو زيد، ومحمد الترامسي، بينما سجل هدفي الصداقة مهاجمه محمد بلح.

وفاز نادي الجلاء على نظيره بيت لاهيا، بنتيجة 2-1 على ملعب بيت لاهيا، سجل للأول عاصف الكتناني وحازم قفه، بينما سجل للآخر أسامة عويضة. وفي لقاء ثالث فاز خدمات رفح على نظيره شباب خانيونس، بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب رفح البلدي. وسجل لخدمات رفح نجمه المهاجم محمود النيرب ويسار الصباحين، بينما سجل هدف شباب خانيونس الوحيد لاعبه خالد القوقا.

وفاز خدمات الشاطئ على مضيفه ُفي الشمال أهلي بيت حانون، بنتيجة 2-صفر، سجلهما محمد أبو ريالة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيت حانون البلدي. وفاز فريق نادي غزة الرياضي نظيره الأمل بنتيجة 3-صفر، سجلها النجوم فادي عساف، ويوسف داود، وعز الدين أبو راس، وفي اللقاء الذي جمعهما على ملعب خانيونس البلدي. فاز نادي الاستقلال على نادي اتحاد خانيونس، بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب رفح البلدي.

لاعبو القطاع بالاحتراف

سيشارك عدد من لاعبي قطاع غزة، ضمن قائمة نادي مركز شباب الأمعري حيث قرر الجهاز الفني للنادي الراميّ، الاعتماد على اللاعبين المخضرمين بهدف تحقيق هدف الصعود والعودة لدوري المحترفين. واتفق مجلس الإدارة مع الثلاثي إسماعيل العمور، وإياد أبو غرقود، وخالد مهدي بهدف الاستمرار مع الفريق لموسم آخر، إلى جانب استعادة الثنائي باسل الأشقر وهمام أبو حسنين، بانتظار وصول 3 لاعبين مميزين من قطاع غزة. ويمتلك الثلاثي خبرة كبيرة " العمور ومهدي وأبو غرقود. وكان هؤلاء اللاعبون انتقلوا جميعهم للدوري في الضفة الغربية عام 2009، وكذلك خاضوا مواسم عديدة في صفوف الأمعري، وأكثرهم مهدي الذي لعب مع الفريق الأخضر لـ13 موسم.

وأكد اللاعب خالد دادر استمراره مع الفريق الموسم القادم، حسب العقد بين الطرفين، حيث ظهر اللاعب بشكل لافت مع الأمعري الموسم الماضي. وتسعى الإدارة الجديدة للأمعري برئاسة النائب جهاد طمليه، لترتيب أوراق الفريق، من أجل العمل سريعاً للتواجد بين الكبار، حيث تم التعاقد مع المدرب فادي لافي مدرباً وعبد السلام السويركي مساعداً له. يشار إلى أن الأمعري يعدُّ أول فريق فائز بلقب دوري المحترفين عام 2011، وهو أحد الأندية العريقة بالضفة الغربية، لكنه تذوق مرارة الهبوط قبل 4 مواسم.

المصدر:صحيفة القدس