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أسعار العملات مقابل الشيقل

12 تموز / يوليو 2023 09:42

غزةوكالة الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل في فلسطين اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3:69 شيكل

سعر صرف الدينار: 5:20 شيكل

سعر صرف اليورو: 4:05 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0:12 شيكل

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