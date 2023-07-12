أسعار العملات مقابل الشيقل

غزة – وكالة الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل في فلسطين اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3:69 شيكل

سعر صرف الدينار: 5:20 شيكل

سعر صرف اليورو: 4:05 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0:12 شيكل