أسعار العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل في فلسطين اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3:69 شيكل
سعر صرف الدينار: 5:20 شيكل
سعر صرف اليورو: 4:05 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0:12 شيكل
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12 تموز / يوليو 2023 09:42
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