خريج من غزة يعيد تدوير الإطارات حفاظًا على البيئة

غزة – وكالة الرأي:

تمكن خريج جامعي من غزة، من إعادة تدوير الإطارات المطاطية وتحويلها لمواد خام تُستخدم في العديد من الصناعات في قطاع غزة في بادرةٍ تهدف للحفاظ على البيئة.

ويقول صاحب المشروع الخريج مدين حلّس (24 عاما) خلال حديثه لوكالة "الرأي" إن فكرة المشروع نابعة من وحيً تخصصه البيولوجي، مشيرُا إلى أن المشروع يشكّل له فرصة عمل ريادية ذاتية للتغلب على أزمة البطالة في قطاع غزة.

ويضيف حلس، أن فكرة المشروع تقوم على جمع الإطارات من بائعي "الخردة" ثم إخضاعها للقص والتقطيع، ومن ثم تبدأ عملية الفرز لإزالة الشوائب منها كالخيوط والأسلاك، ثم تخضع لعملية فزر أخرى لفرز حبيبات الإطارات حسب الحجم لاستعمالها في صناعات عديدة.

ويعرب عن أمله في توسع منشأته الصناعية لتخدم أكبر عدد ممكن في قطاع غزة، وإنتاج كميات كبيرة من المطاط، والتخلص من إطارات السيارات التالفة بشكل آمن حفاظا على البيئة.