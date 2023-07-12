وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة والتشريعي يناقشان مشروع "قانون المسؤولية الطبية" وكالة الرأي الفلسطينية "أبو سلمية": نسعى جاهدين لتوطين خدمة زراعة الكلى بأيدي محلية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: لجنة حضانات قطاع غزة تنفذ دورة تدريب عملي لإنعاش المواليد وكالة الرأي الفلسطينية خريج من غزة يعيد تدوير الإطارات حفاظًا على البيئة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2570) الاربعاء12/7/2023 وكالة الرأي الفلسطينية "السياحة" تطّلع وفداً من الاتحاد الأوروبي على تطوير مرافق سياحية وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" تشرع بمسح بيانات كافة المحال التجارية الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": وفاة و6 إصابات بـ 11 حادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية فصائل المقاومة: الاعتقالات السياسة بالضفة جريمة بحق الوطن
أخبار » الأخبار الفلسطينية

تشكّل فرصة عمل ريادية له

خريج من غزة يعيد تدوير الإطارات حفاظًا على البيئة

12 تموز / يوليو 2023 11:11

الشاب حلس خلال العمل بمشروعه
الشاب حلس خلال العمل بمشروعه

غزةوكالة الرأي:

تمكن خريج جامعي  من غزة، من إعادة تدوير الإطارات المطاطية وتحويلها لمواد خام تُستخدم في العديد من الصناعات في قطاع غزة في بادرةٍ تهدف للحفاظ على البيئة. 

ويقول صاحب المشروع الخريج مدين حلّس (24 عاما) خلال حديثه لوكالة "الرأي" إن فكرة المشروع نابعة من وحيً تخصصه البيولوجي، مشيرُا إلى أن المشروع يشكّل له فرصة عمل ريادية ذاتية للتغلب على أزمة البطالة في قطاع غزة

ويضيف حلس، أن فكرة المشروع تقوم على جمع الإطارات من بائعي "الخردة" ثم إخضاعها للقص والتقطيع، ومن ثم تبدأ عملية الفرز لإزالة الشوائب منها كالخيوط والأسلاك، ثم تخضع لعملية فزر أخرى لفرز حبيبات الإطارات حسب الحجم لاستعمالها في صناعات عديدة.

ويعرب عن أمله في توسع منشأته الصناعية لتخدم أكبر عدد ممكن في قطاع غزة، وإنتاج كميات كبيرة من المطاط، والتخلص من إطارات السيارات التالفة بشكل آمن حفاظا على البيئة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟