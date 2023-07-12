الصحة: لجنة حضانات قطاع غزة تنفذ دورة تدريب عملي لإنعاش المواليد

غزة-وكالة الرأي:

نفذت لجنة حضانات قطاع غزة وبالتعاون مع الادارة العامة للمستشفيات دورة تدريب عملي المواليد استهدفت 27 من أطباء الأطفال والنساء والتوليد والتمريض والقابلات داخل المستشفيات، وذلك ضمن مشروع الحضانات الممول من مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين برئاسة د.عزالدين قوتة.

وأشارت د.نبيل البرقونى رئيس لجنة الحضانات و خبير طب الأطفال و حديثي الولادة، أنه تم بالأمس تدريب الكوادر المستهدفة عملياً داخل الحضانات وذلك في حضانة مستشفى الهلال الاماراتي.

حيث تم تدريب الكوادر على انعاش المواليد و كيفية التعامل مع الأجهزة الطبية وخاصة أجهزة التنفس الصناعي، و كذلك تم التدريب على كيفية قياس معدل تشبع الأكسجين و غازات الدم المناسبة لحديثي الولادة والعمل على استقرار المولود والعمل على التعاون والتنسيق و التواصل المستمر مع فريق الولادة و حديثي الولادة، لتحسين جودة العمل المشترك.

وعقب ختام الدورة تم عقد اجتماع مع ادارة مستشفى الهلال الإماراتي ووفد مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين، وشكر الوفد على الجهود المبذولة في تطوير وتوسعة الحضانة والعناية في المواليد الخدج والنتائج الكبيرة في انقاذ حياتهم.