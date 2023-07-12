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تعليم شرق خان يونس يفتتح النادي التقني(4)

12 تموز / يوليو 2023 12:20

تعليم شرق خان يونس يفتتح النادي التقني(4)
تعليم شرق خان يونس يفتتح النادي التقني(4)

خان يونس- وكالة الرأي:
افتتحت د. أسماء أبو موسى مدير الدائرة الفنية  بمديرية تعليم شرق خانيونس، النادي العلمي التقني(4)؛ الذي يعتبر من الأعمال المميّزة التي تعتد به المديرية؛ وذلك لما له من أثر إيجابي في تعزيز الجانب العملي وتطبيق الدراسة النظرية.

حيث  ساهم النادي بشكل كبير في اكتشاف مهارات وإبداعات طلبة الثانوية العامة – الفرع العلمي مما يتيح العمل على تعزيزها.

وأشارت أبو موسى، إلى أن مديرية شرق خان يونس سبّاقة في تنظيم الأندية الإبداعية التي ترعي مواهب الطلبة المتنوعة وتعمل على تطويرها، مؤكدةً سعي المديرية الحثيث لتبني واحتضان المواهب العلمية وتنمية هوايات الطلبة، واكسابهم مهارات جديدة.

وبينت أبو موسى أن النادي هدف إلى تدريب الطلبة على بعض مهارات "الذكاء الاصطناعي والروبوت وصناعة المحتوى الرقمي والقراءة".

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