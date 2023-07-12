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الشاباك يعتقل 6 شبان بزعم تنفيذهم هجمات في رام الله

12 تموز / يوليو 2023 03:26

IMG_0338
IMG_0338

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

زعم جهاز أمن الاحتلال العام "الشاباك"، اعتقاله 6 فلسطينيين نشطوا كخلية في رام الله، ونفذوا عدة عمليات إطلاق نار مؤخرًا خاصة في منطقة مستوطنات وادي شيلو، دون وقوع إصابات.

وبحسب بيان للشاباك، فإنه تم اعتقالهم من قرية المغير، وهم: "عبدالله الحاج محمد، وإبراهيم النعسان، وماجد النعسان، وأيوب النعسان، وعبد الكريم أبو علياء، ومحمد الحاج محمد".

وادعى أن عملية الاعتقال تمت بمساعدة الجيش وبعد وقت قصير من تنفيذهم هجمات، وأثناء التحقيق معهم اعترفوا بتنفيذ سلسلة عمليات.

وزعم الشاباك أنه خلال التحقيق معهم اعترفوا بأنهم اشتروا الأسلحة من تاجر أسلحة من جنين، وكانوا على اتصال بنشطاء من غزة من أجل الحصول على تمويل لأنشطتهم.

القدس دوت كوم.

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