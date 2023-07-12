ثابت يتوقع عجزاً لساعتين في جدول الكهرباء خلال موجة الحر

غزة- وكالة الرأي:

توقع مدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء محمد ثابت، حدوث عجزاً لمدة ساعتين في ساعات وصل الكهرباء خلال فترة موجة الحر التي تجتاح الأراضي الفلسطينية.

وذكر ثابت، أن الشركة تعمل بنظام خطة الطوارئ، لافتاً إلى أن شهري يوليو وأغسطس من أكثر الشهور استهلاكاً للكهرباء، حيث يتم طلب ما يقارب من 500 ميجا وات في اليوم.

وأشار إلى أن محطة توليد الكهرباء تقدم 60 ميجا وات، فيما تحصل الشركة على 10 ميجاوات من "إسرائيل"، فيما يحتاج القطاع في العادة نحو 500-550 ميغاوات من الكهرباء يومياً في الصيف.

ولفت ثابت إلى أن الجدول المعمول به حاليا هو 8 ساعات وصل و8 ساعات قطع ، إلا أنه من المتوقع أن يصل العجز خلال موجة الحر لساعتين، داعياً المواطنين للاستفادة من الحصة الكهربائية خلال ساعات الوصل بحكمة، وترشيد استهلاك الكهرباء.

فلسطين اليوم.