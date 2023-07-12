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نصر الله: استمرار العمليات بالضفة دليل فشل عدوان جنين

12 تموز / يوليو 2023 09:48

IMG_0346
IMG_0346

لبنان-وكالة الرأي:

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله:"إن هدف "الإسرائيليين" من عدوان جنين كان استعادة الردع ولكنهم حصلوا على صورة معاكسة تماماً، وان الدليل على فشل عدوان جنين هو استمرار عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية".

وأضاف السيد نصر الله في كلمة له في الذكرى السنوية السابعة عشرة لانتصار تموز 2006:"إن انتصار تموز أسس لمعادلة ردع ما زالت قائمة حتى اليوم مقابل تآكل الردع عند العدو الإسرائيلي".

وأكد أن "مشروع الشرق الأوسط الكبير الأميركي سقط في لبنان واستكمل الإجهاز عليه في فلسطين والعراق وسوريا وإيران".

وتابع: "الإسرائيليون والأميركيون اعترفوا بفشل حربهم على لبنان عام 2006 على أكثر من صعيد” مؤكدا ان “المطلوب من عدوان 2006 كان سحق المقاومة وإخضاع لبنان”، مشددا على ان “انتصار تموز 2006 أنهى مشروع “إسرائيل” العظمى".

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