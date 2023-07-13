وكالة الرأي الفلسطينية آبل تصدر تحديثًا عاجلاً لجهاز آيفون لمحاربة ثغرة أمنية وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تعمل على ميزة تتيح تشغيل وضع الطائرة أثناء الرحلة تلقائياً وكالة الرأي الفلسطينية انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا خلال مداهمات بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة حتى الأحد المقبل وكالة الرأي الفلسطينية علاج النحافة.. كيف تزيد من شهيتك بشكل طبيعى؟ وكالة الرأي الفلسطينية أطعمة غنية بالبروتين.. مفيدة ولا غنى عنها وكالة الرأي الفلسطينية إليك 4 حلول ذكية تساعدك للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة صيفًا وكالة الرأي الفلسطينية نصر الله: استمرار العمليات بالضفة دليل فشل عدوان جنين وكالة الرأي الفلسطينية مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الناصرة بالداخل المحتل
أخبار » الأسرة و المجتمع

إليك 4 حلول ذكية تساعدك للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة صيفًا

13 تموز / يوليو 2023 07:58

إليك 4 حلول ذكية تساعدك للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة صيفًا
إليك 4 حلول ذكية تساعدك للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة صيفًا

قد تكون حرارة فصل الصيف مزعجة أحيانًا، لكن ثمة حلول ذكية عديدة يمكن اللجوء إليها للتغلّب عليها.. إليك أبرزها: 

 ارتداء ملابس خفيفة، وفاتحة اللون، وفضفاضة.

شرب المياه خلال فصل الصيف أمرًا أساسيًا، بمعدل لا يقل عن 10 أكواب.

ويجب ألا تنسى وضع كمادات الماء الباردة على المعصم والجبهة والعنق.

ضرورة البقاء في الأماكن المغلقة والمُبرّدة.

وفي حال تساؤلك حول كيفية تجنب التعرّق الشديد خلال فصل الصيف، هناك، 6 خطوات بسيطة.. أبرزها:

يُفضّل شرب السوائل الساخنة بعد مرور وقت على تقديمها
تجنب تناول الأطعمة الحارة، أو تناوها بشكل متوازن مع أطعمة أخرى تقلل من حدّتها
شرب كميات كافية من السوائل، خصوصًا المياه
تجنب الأماكن الحارة والرطبة
التقليل من تناول المنبهات
التخفيف من التوتر والعصبية

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟