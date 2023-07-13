إليك 4 حلول ذكية تساعدك للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة صيفًا

قد تكون حرارة فصل الصيف مزعجة أحيانًا، لكن ثمة حلول ذكية عديدة يمكن اللجوء إليها للتغلّب عليها.. إليك أبرزها:

ارتداء ملابس خفيفة، وفاتحة اللون، وفضفاضة.

شرب المياه خلال فصل الصيف أمرًا أساسيًا، بمعدل لا يقل عن 10 أكواب.

ويجب ألا تنسى وضع كمادات الماء الباردة على المعصم والجبهة والعنق.

ضرورة البقاء في الأماكن المغلقة والمُبرّدة.

وفي حال تساؤلك حول كيفية تجنب التعرّق الشديد خلال فصل الصيف، هناك، 6 خطوات بسيطة.. أبرزها:

يُفضّل شرب السوائل الساخنة بعد مرور وقت على تقديمها

تجنب تناول الأطعمة الحارة، أو تناوها بشكل متوازن مع أطعمة أخرى تقلل من حدّتها

شرب كميات كافية من السوائل، خصوصًا المياه

تجنب الأماكن الحارة والرطبة

التقليل من تناول المنبهات

التخفيف من التوتر والعصبية