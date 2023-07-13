الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا خلال مداهمات بالضفة

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الخميس، 15 مواطنا خلال اقتحامها عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: شادي دار ناصر، وأحمد دار ناصر، ومحمد غيظان، ومصعب غيظان من قرية قبيا قضاء رام الله.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشاب عماد عصفور خلال اقتحامها بلدة بيرزيت شمال رام الله، فيما اعتقلت من نابلس المحرر ماهر المصري عقب اقتحام منزله بشارع عمان، فيما اعتقل المحرر مؤيد شراب من بلدة عورتا.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة سهام جمال ثوابتة، وخليل محمد الشيخ (24 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما في قرية مراح رباح، جنوب بيت لحم,

وأفادت بأن القوات اعتقلت الأسير المحرر صهيب عاطف زايد بني عودة (25 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في بلدة طمون، جنوب طوباس، والأسير المحرر مازن جرادات عقب اقتحام منزله في بلدة سعير بالخليل.