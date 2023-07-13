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آبل تصدر تحديثًا عاجلاً لجهاز آيفون لمحاربة ثغرة أمنية

13 تموز / يوليو 2023 08:22

آبل تصدر تحديثًا عاجلاً لجهاز آيفون لمحاربة ثغرة أمنية
آبل تصدر تحديثًا عاجلاً لجهاز آيفون لمحاربة ثغرة أمنية

أطلقت آبل شركة التكنولوجيا العملاقة تحديث الاستجابة الأمنية السريع لمحاربة ثغرة أمنية في أحدث إصداراتها من برامج iOS و iPadOS و macOS، لمنع ​​الخطأ الإلكتروني المسمى CVE-2023-37450 - والذي يعتقد الخبراء أنه يمكن إساءة استخدامه لبدء "تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية" أثناء تصفح مستخدمي آبل للويب.
 
ويسمح تنفيذ التعليمات البرمجية التعسفي للمتسلل بتشغيل أوامر أو تعليمات برمجية على جهاز مستهدف - مما يمنحه التحكم في جهاز الضحية.
 
وقالت شركة التكنولوجيا الرائدة في بيان على الإنترنت إنها تعتقد أن هذا الخلل الأمني ​​ربما تم "استغلاله بنشاط".
 
إصلاح الأمان الجديد مخصص لأجهزة iPhone و iPad و Mac التي تعمل بنظام iOS 16.5.1 وهو "موصى به لجميع المستخدمين" ، وفقًا لموقع Apple على الويب.
 
التحديث هو مثال على استجابة أمنية سريعة أخرى - والتي تتيح لشركة آبل تصحيح الثغرات السيبرانية في وقت أقرب مما قد يحدث من خلال تحديثات البرامج التقليدية.
 
تم تصميم الردود لإصلاح نقاط الضعف في نظام التشغيل التي يتم استغلالها في نفس يوم اكتشافها.
 
التحديث متاح في قسم تحديث البرنامج داخل الإعدادات.
 
لتثبيته ما عليك سوى فتح الإعدادات> عام> تحديث البرنامج والبحث عن استجابة أمان iOS iOS 16.5.1 (a).
 
ولكن لا تنزعج إذا لم تتمكن من رؤية التحديث على الفور - فهو غير متوفر أو مطلوب لجميع أنظمة التشغيل.
 
وفي الوقت نفسه ستحتاج آبل إلى وقت لحل أي مشكلات تتعلق بنشر التحديث الأمني ​​الخاص.

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