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رونالدو يستحوذ على حصة في شركة شهيرة لبيع الساعات الفاخرة

13 تموز / يوليو 2023 09:18

رونالدو يستحوذ على حصة في شركة شهيرة لبيع الساعات الفاخرة
رونالدو يستحوذ على حصة في شركة شهيرة لبيع الساعات الفاخرة

استحوذ نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي يدافع حاليا عن ألوان النصر السعودي، على حصة في منصة "كرونو 24" لبيع الساعات الفاخرة، وفق ما أعلنته الشركة الألمانية اليوم.

وقال النجم البرتغالي البالغ 38 عاما في البيان المنشور على موقع الشركة "بصفتي جامعا للساعات منذ فترة طويلة، ومستخدما منتظما لكرونو 24، يسعدني أن أصبح مساهما في الشركة".

ولم يتم الكشف في البيان عن نسبة مشاركة رونالدو والمبلغ الذي دفعه.

وتزعم "كرونو 24"، التي تأسست عام 2003، أن موقعها يسجل زيارة أكثر من 9 ملايين مستخدم كل شهر مع "أكثر من 500 ألف ساعة قادمة من أكثر من 3 آلاف محترف، وأكثر من 30 ألف بائع خاص في أكثر من 100 دولة".

وبوجود أكثر من 500 موظف في مكاتبها في كارلسروه (جنوب غرب ألمانيا) وبرلين ونيويورك وميامي وطوكيو، تقدر قيمة المنصة بأكثر من مليار دولار.

المصدر: أ ف ب

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