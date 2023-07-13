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رسمياً.. الهلال السعودي يعلن عن حسم صفقة ضخمة

13 تموز / يوليو 2023 09:22

رسمياً.. الهلال السعودي يعلن عن حسم صفقة ضخمة
رسمياً.. الهلال السعودي يعلن عن حسم صفقة ضخمة

أعلن نادي الهلال السعودي،امس الأربعاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع لاعب الوسط الصربي، الدولي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، من لاتسيو الإيطالي.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صورة للنجم الصربي وهو يوقع عقد انضمامه للفريق، وعلق: "قادما من نسور إيطاليا.. سافيتش يمثل كبير آسيا".

وأضاف الهلال في تدوينته أن عقد سافيتش يمتد لثلاثة مواسم، وذلك حتى نهاية موسم 2025-2026.

ولم يكشف الزعيم الهلالي عن قيمة الصفقة، إلا أن وسائل الإعلام العالمية قدرتها بنحو 42 مليون يورو، مع حصول سافيتش نفسه على مبلغ يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو سنويا.

وخاض سافيتش صاحب الـ28 عاما 36 مباراة برفقة لاتسيو في الدوري الإيطالي بالموسم المنصرم، حيث ساهم في 17 هدفا مسجلا 9 أهداف فيما قدم 8 تمريرات حاسمة.

وبات سافيتش ثالث صفقات "الزعيم" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد البرتغالي روبن نيفيز والسنغالي كوليبالي.

المصدر: RT 

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