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وصول الفوج الرابع والأخير من الحجاج إلى قطاع غزة

13 تموز / يوليو 2023 09:30

جانب من وصول الفوج الرابع
جانب من وصول الفوج الرابع

غزةوكالة الرأي:

وصل مساء أمس الأربعاء، الفوج الرابع والأخير من حجاج قطاع غزة، عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ.

وعملت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود، بمساندة أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني المختصة على تسهيل وصول الفوج الأخير من حجاج القطاع، والبالغ عددهم قرابة 600 حاج. 

وأوضحت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود أنها عملت على تجهيز صالة الاستقبال، تمهيدًا لوصول حجاج بيت الله الحرام، ومن ثّم ختم جوازاتهم ونقل أمتعتهم في أسرع وقت ممكن.

الجدير بالذكر أن حجاج المكرمة غادروا قطاع غزة في 13 من يونيو الماضي، عبر معبر رفح متوجهين إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك الحج.

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